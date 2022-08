Manduchi: el balsero cubano que inicia carrera musical casi a los 50 años

Armando Piloña, conocido como Manduchi, es un cantante, compositor y productor que se identifica en las redes sociales como El balsero cubano y que a las puertas de los 50 años ha decidido apostar por su carrera musical, tras el lanzamiento del tema “Cuba se extraña”.

El sencillo forma parte de un fonograma que lleva por título 40yPico, precisamente en alusión a la edad con la que se arriesga como intérprete, tras una larga trayectoria como manager de otros artistas, incluido el famoso rapero puertorriqueno Big Boy, con quien trabajó durante toda una década, según refiere Diario de Las Américas.

“Durante la pandemia mi carrera como manejador de artistas se detuvo, y eso me impulsó a tomar la decisión de apostar por mi sueño. Tenía temas escritos hace mucho tiempo, y decidí darlos a conocer a las puertas de cumplir 50 años”, dijo el cantante, feliz porque el audiovisual de su tema suma más de 155,000 reproducciones en Youtube.

Tanto el sencillo como el clip, dirigido por los realizadores Adrián Sánchez y Ángelo Troya, este último director de “Patria y Vida” y manifestante del 11J, apuntan a ese sentimiento de nostalgia que sienten los cubanos que se ven obligados a emigrar del país, dejando atrás a la familia, los amigos y los lugares más especiales.

“Apostar por un sueño tan grande y arriesgado a esta edad no fue fácil, sentí mucho miedo de asumir el riesgo financiero que un fracaso profesional puede significar, pero me di cuenta de que el futuro no existe, y que lo único concreto y real que tenemos es el presente”, agregó Manduchi.

Su propuesta constituye una mezcla de diferentes sonoridades caribeñas que van desde la timba hasta el hip hop, el latín jazz, el güiro mambo y, por supuesto, la música afrocubana. Su primer disco cuenta con la producción de Reinaldo Suárez, conocido como Mr. King y de Peter M Robles Jr.

“Hemos logrado dar vida un disco lleno de color que nace del corazón. Ellos, junto a todo mi equipo de trabajo, me han ayudado a dar forma a las ideas locas que tengo, y eso ha impulsado un álbum muy fresco que promueve la unión de los cubanos en un solo sentimiento, el amor por el país que nos vio nacer”, comentó el cantante.

El artista, quien salió de la isla en una balsa a los 18 años, afirmó además que el videoclip de “Cuba se extraña” se rodó en La Habana y que la idea principal era tratar de recrear la casa de su infancia y de unirlas con escenas filmadas en la Calle 8 de la Pequeña Habana, en Miami.

“Este lanzamiento de mi carrera lo hago en nombre de toda la gente que ha postergado sus sueños, y sé que el universo me va a abrir las puertas para que tenga éxito. Mi expectativa con este tema es que cada cubano que lo escuche se pueda sentir identificado con ese sentimiento de añoranza”, agregó.

