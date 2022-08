Cubano en Miami pide ayuda para localizar a su novia, desaparecida tras salir en una embarcación hacia EE.UU.

Bryan Fernández Durán, un cubano residente en Miami, se encuentra desesperado por tener noticias de su novia, Naray Horta Herrera, una joven de 24 años que se encuentra en paradero desconocido junto a más de una decena de cubanos que salieron de la isla rumbo a EE.UU. por una zona de El Mariel, en la provincia de Artemisa.

“Salieron ellos a las tres y pico o cuatro de la mañana. Salieron de El Mariel, entre El Mariel y El Henequén, eso es en Artemisa. Ella tiene 24 añitos. Estaba loca por irse de Cuba y optó por esa vía, que no era la mejor. Lo que importa ahora es saber dónde está, que es por lo que todos estamos desesperados, por saber dónde está ella”, dijo Bryan en declaraciones recientes a America Tevé, en las que no precisó la fecha exacta de salida del grupo.

“Yo he llamado a varias personas. Mi inglés no es bueno. Yo traté y hablé con una persona en español, solamente uno, que me trató bien. Todos los demás me decían ‘yo no tengo que darte información, yo no puedo’”, añadió el joven, quien opinó que no está bien esa actitud por parte de las autoridades porque se está hablando del dolor de muchas familias.

“Ahorita mismo hablé con el hijo de una señora que va con ella [con Naray], que es la mamá de ese muchacho, que va con una menor de edad. Sé que ahí también venía otro muchacho con sus dos hijas y su mujer. Hay una muchacha que tiene 18 años...”, precisó Bryan, quien continúa suplicando ayuda por parte de las autoridades.

Naray Horta Herrera salió de Cuba en una embarcación llamada “Merlín”.

Hasta el cierre de esta nota no ha trascendido la cantidad exacta de balseros que viajaban en el bote, aunque sí se sabe que eran más de una decena y que había varios menores de edad.

Este lunes trascendió que tropas Guardafronteras realizan una búsqueda de otro grupo de seis balseros -cinco hombres y una mujer- desaparecidos en el mar, cerca de la zona costera de Sagua la Grande, en la provincia de Villa Clara, según precisó nota informativa del Ministerio del Interior (MININT).

En ese caso el comunicado refiere que el domingo 28 de agosto sobre las 4 de la tarde (hora local), las autoridades recibieron una llamada de emergencia realizada a bordo de la embarcación, en la que manifestaron que estaban en peligro y pidieron ayuda. Aunque las tropas guardadronteras iniciaron una operación de búsqueda, la interrumpieron debido "a la nocturnidad y las malas condiciones del tiempo". A pesar de haber sido reanudada la operación de búsqueda el lunes, hasta el momento el resultado no ha sido favorable.

Este lunes, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) anunció que están teniendo lugar numerosos desembarcos de balseros cubanos en Cayo Hueso, en Florida.

En una actualización posterior, las autoridades precisaron que 33 migrantes fueron puestos bajo custodia en la mañana de este lunes luego del arribo de dos embarcaciones por dos lugares diferentes de los Cayos.

En el actual año fiscal, iniciado el 1 octubre de 2021, las autoridades estadounidenses reportan más de 4,600 inmigrantes cubanos interceptados en altamar, una cifra que es independiente de las detenciones hechas por la Patrulla Fronteriza en el mismo período.

La entrada de cubanos por puntos fronterizos de Estados Unidos experimentó un nuevo pico de 177,848 registrados con solicitud de refugio político al finalizar julio, según cifras oficiales.

A menos de dos meses de concluir el año fiscal 2022, el flujo migratorio de cubanos por vía terrestre batió un nuevo récord, que marca el mayor éxodo irregular desde Cuba en la historia de Estados Unidos.

Las estadísticas divulgadas por el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) muestran que durante julio la avalancha de cubanos por las franjas fronterizas del territorio estadounidense subió a 20,496, luego de un ligero descenso registrado en junio (16,448).

La realidad ha superado ampliamente las predicciones de expertos y de las propias autoridades, que anticiparon la entrada ilegal de más de 150 mil inmigrantes cubanos al término del FY2022.

