Vivir Cuba para un youtuber ruso-holandés: “Es como estar en una Unión Soviética latina”

Un youtuber ruso-holandés aseguró que vivir en Cuba “es como estar en una Unión Soviética latina”, tras dedicar su último video a contar la experiencia de su visita a la isla.

“Viajé a Cuba. Te mostraré cómo es vivir con apagones, comer pan de la bodega, y todo lo bueno y lo malo de vivir en un país comunista”, dijo este domingo, a modo de introducción a su video, el influencer Stas Konstantinov, quien ha vivido durante 10 años en Colombia.

También destacó entre las características principales de la cotidianeidad de los cubanos al tiempo que pasan haciendo largas filas, además de tener casas derrumbándose y estar bajo los constantes apagones por la crisis energética que enfrenta el país.

En el video, el influencer trata de hacer un resumen de lo que más le impactó de su estancia de ocho días en La Habana, y entre las cosas que más le llamó la atención fue la de ver cómo un conductor de un bicitaxis puede ganar en un día el salario mensual de un ingeniero, un médico o un científico.

“¡Puedes creer que un bicitaxista puede ganar entre 4,000 a 5,000 pesos diarios, mientras un ingeniero, un médico o un científico gana eso, pero en un mes!!!”, apuntó asombrado el influencer.

“Esto se llama la pirámide invertida. Los trabajadores contratados por el Estado no ganan lo que debieran. Por eso, más y más jóvenes no ven el sentido de estudiar una carrera. Prefieren salir a trabajar en turismo y ya”, comenta a sus más de 300 mil seguidores en la plataforma de YouTube.

También Konstantinov trata de comparar a la Cuba de hoy con lo que él vivió en la extinta Unión Soviética.

“Me imaginé que iba a ver mucha propaganda en las calles, pero en realidad no fue tanto. En la Unión Soviética teníamos mucho más”, dice al comparar la publicidad política de ambos regímenes.

Asimismo, hizo una referencia a que todos los jóvenes a los 18 años tienen que prestar dos años de Servicio Militar.

“En muchos lugares vi propaganda hablando del famoso bloqueo, el embargo estadounidense a Cuba que lleva más de 60 años. Quizás me puedan ayudar a entender de qué bloqueo hablan, porque acabo de comprar una Pepsi. Vi carros modernos, motos eléctricas por todos lados y hasta un concesionario de Mercedes Benz. Increíble, cómo le hacen cuando hay bloqueo”, se cuestionó el youtuber sobre el llevado y traído tema del embargo a la isla por parte de Estados Unidos.

Otro de los cuestionamientos del influencer ruso-holandés fue sobre el pan normado.

“¿Cómo es posible que puedas conseguir productos importados libremente y no hay suficiente harina para el pan?, preguntó Stas, quien pudo evidenciar las largas filas que hacen los cubanos para poder comprar sus alimentos en medio de la crisis de desabastecimiento que enfrentan.

“Por acá hay una dulcería superbonita [Sylvain], pero está completamente vacía. Así estuvo toda la semana. Me dieron deseos de comer algo típico cubano y no puede. Lo que sí puedes hacer es buscar a los revendedores o cuentapropistas. Voy a comprar dos dulces mexicanos que valen 60 pesos. Los venden acá en Cuba, donde son muy comunes los revendedores. Muchos los traen en maletas gigantes de otros países, que las llenan de mercancías y las revenden en Cuba”, refiere sobre su experiencia ante los servicios estatales y privados.

En otro momento del video Konstantinov muestra la famosa libreta de abastecimiento de los cubanos para comprar alimentos normados o regulados por el gobierno desde hace más de 60 años.

Seguido, enseña el pan que le venden por la libreta a los residentes en la capital cubana.

“Esto es un pan del Estado. Vale dos pesos cubanos. Suena muy barato, pero un cubano solo tiene derecho a comprar un pan por día y aguantar largas colas. A veces de muchas horas. La alternativa es comprar pan de un negocio particular, que vale 14 pesos. Es siete veces más caro, pero un millón de veces más rico”, refiere sobre el alimento, además de probar ante las cámaras los dos tipos de panes.

“Con esa libreta un cubano consigue mensualmente siete libras de arroz, café, azúcar y solo siete huevos por mes”, refiere, además, sorprendido por la cantidad de huevos que el gobierno da por mes a cada habanero.

Otro momento sorprendente para Stas fue cuando mostró una bodega. “Si quieres comprar leche, solo se puede si tienes un niño de hasta siete años, después ya no tienes derecho a comprar leche”, dijo como si estuviera en otro universo paralelo.

“Algo que tampoco podemos ignorar son los apagones. Esto es una realidad en Cuba, que en las provincias se ve mucho más. Durante los ocho días que estuve en la capital la luz se fue cuatro veces, durante tres a cuatro horas. En provincia la corriente se va hasta por 18 horas”, dijo sobre los cortes del servicio de electricidad que también conoció.

En su recorrido por La Habana también muestra un billete de tres pesos con la imagen del Che Guevara, pero advierte que con esa moneda no se puede comprar nada. “Solo puedes comprar un pan de la bodega o un pasaje en guagua”, apunta.

Para el youtuber el momento cumbre de su estancia fue la de subirse a un ómnibus de La Habana.

Sin darle mucha vuelta, aseguró que “el transporte público en la capital de Cuba es ¡¡¡HORRIBLE!!!”.

“Estoy tan sorprendido de ver cómo un país comunista no tiene un buen transporte público. Como yo nací en la Union Soviética, en Moscú, Kiev, todas las capitales de las exrepúblicas cuentan con un buen sistema de transporte público. El de La Habana es muy malo. No pensé que era posible, pero el Transmilenio de Bogotá es mucho mejor que las guaguas en Cuba”, argumentó.

El influencer también se detuvo en la arquitectura urbana de La Habana. Mostró edificios en ruinas y otros con mejores fachadas.

“Una casa puede estar deteriorada, pero la de al lado puede estar mucho más bonita. La razón es muy simple, no hay recursos para hacerles mantenimiento”, dice sobre el estado habitacional de la capital cubana

A Stas le llamó la atención que el cubano solo puede ser propietario de una sola casa en la ciudad y otra en las afueras, en zonas de playas.

“Los edificios que acá vemos no tienen un dueño tienen varios dueños. Incluso si viene un inversionista que quiera comprar el predio, que quiera tumbar y construir una nueva torre no puede, porque tú no puedes ser dueño de todo un edificio. Y lo otro, ¿quién va a querer comprar un edificio que se está por caer?”, dice de los inmuebles que se ubican en la zona del Malecón habanero, al que calificó como “una belleza”.

En esa zona recorrió la entrada del hospital Hermanos Ameijeiras, cuya construcción comparó con las de la ex-URSS.

“Se parece mucho a los hospitales soviéticos. Es como estar en una Unión Soviética latina”, comentó sobre la instalación hospitalaria.

En su estancia en la isla Stas Konstantinov solo vio como positivo la seguridad y el servicio de Internet.

“Lo que sí me encantó de Cuba fue la seguridad, aunque hay que tener cuidado y no dar papaya como decimos en Colombia, pero en general es superseguro y muy tranquilo”, dijo, pero sin ahondar en las razones de esa “tranquilidad” ciudadana.

“El Internet me sorprendió”, aseguró, también, tras referir que “hay 4G en toda La Habana y también en las afueras no tuve problema con la señal. Hay acceso a Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, pero Tic Tok, Netflix y Spotify están bloqueados. Vi mucha gente cubana conectada con sus celulares”, comentó sobre el servicio al finalizar el video, en el que anunció que haría otro sobre su experiencia de comprar en una tienda por Moneda Libremente Convertible.