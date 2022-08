Balsero cubano escoge singular tatuaje para recordar su llegada a Estados Unidos

La primera noche de su acogida en el hogar familiar en Hollywood, Florida, Andy Henry de la Torre no podía dormirse, preguntándose si en realidad no estaría viviendo un sueño y, al despertar, se vería nuevamente en su natal Caibarién, el lugar del que tantas veces había intentado infructuosamente escapar desde 2010.

"¿Y si era un sueño y estaba todavía en Cuba? A mí me era difícil creer que estaba en Estados Unidos, me pellizcaba y no me dormía por si acaso", recordó Andy, el balsero que hizo historia al alcanzar finalmente las costas del sur de Florida en su intento número 43.

Pero ya el susto está superado, un mes después de su arribo a Miami y con la certeza de que podrá labrarse una vida mejor y forjar sus planes de futuro, lejos de las penurias y las restricciones que lo empujaron una y otra vez a lanzarse al mar.

Después de curarse las quemaduras de la última travesía y recuperarse físicamente, Andy cumplió una promesa pendiente: tatuarse la fecha de la llegada a territorio estadounidense. Pero como el arribo se produjo el pasado 26 de julio, coincidiendo con una efeméride simbólica del régimen cubano (Día de la Rebeldía Nacional, según la propaganda castrista), pues se decidió por otra solución numérica.

Ya el dilema de la fecha quedó resuelto y en el brazo derecho de Andy puede verse estampada esta suerte de epifanía: Julio 27-1. Es el primer tatuaje en su cuerpo.

"Estoy muy contento con esa decisión, porque lo que sí no quería era tener puesto un brazalete con un mensaje confuso", dijo Andy durante una conversación con CiberCuba. "Mi tía me dijo que el día de mañana voy a poder explicarle a mis hijos el porqué de ese tatuaje".

La realización del tatuaje fue filmada por el programa del periodista Pedro Sevcec en Mega TV, donde Andy se presentó por primera vez tras su arribo a Miami. También la realizadora argentina Andrea Sambuccetti filmó el proceso para incluirlo junto al testimonio del balsero en el documental The Water Wall (El muro de agua), dedicado al imparable éxodo cubano de los últimos meses.

Afiche del documental "The Water Wall".

"Cuando me lo estaban haciendo me preguntaron si me dolía el brazo, pero no, lo que me dolió fue el sacrificio para llegar a este tatuaje", afirmó.

La imagen del emblemático tatuaje fue añadido al afiche del filme, que fue premiado como mejor cortometraje documental en el prestigioso Festival Internacional Paris Play y será presentado este sábado en el evento. The Water Wall fue también finalista en el festival EdiPlay de la capital francesa.

"La gente no va a parar de tirarse al mar", pronosticó Andy. "En Caibarién todo el mundo está tirado para el agua porque perdieron toda esperanza de que aquello va a mejorar".

En su apuesta 43 para llegar a las costas de Florida, Andy partió en una embarcación rústica desde Caibarién, al norte de la provincia de Villa Clara, el pasado 2 de julio, acompañado por dos amigos.

Los tres balseros fueron rescatados por efectivos de la Guardia Costera de Estados Unidos cuando se encontraban al borde de la deshidratación, después de 15 días sin alimentos ni agua, ingiriendo pescado crudo.

"Creo que si pasábamos un día más en el mar, nos moríamos", relató Andy.

El rescate fue el 26 de julio y las autoridades los trajeron a tierra para brindarles asistencia médica. Un día después su hermana, Arianna de la Torre, recibió una llamada de las autoridades estadounidenses para que fuera a recogerlo.

Andy tendrá ahora que iniciar un proceso legal para regularizar su situación migratoria en Estados Unidos, apelando a una petición de refugio político.

A punto de cumplir los 41 años, dice sentirse agradecido por poder rehacer su vida.

"Mi familia está también muy contenta, porque se acabaron los sufrimientos de mi padre cada vez que salía o me desaparecía de la casa por unos días", confesó Andy. "Atrás se quedaron las multas acumuladas por salidas ilegales, gente que quiero y toda la miseria de Cuba".