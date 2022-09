Nueve periodistas de El Toque renuncian por presiones de la Seguridad del Estado

Al menos nueve periodistas del medio independiente cubano El Toque han renunciado en los últimos días a su trabajo por presiones de la Seguridad del Estado.

En un editorial titulado "La noche no será eterna" el portal de noticias, especializado en temas de sociedad y economía, afirmó que "Aleiny, José Leandro, Meilin, Mauro" no son los únicos miembros de su staff que han pedido la baja.

"Son cuatro de los nueve miembros del equipo de elTOQUE que han renunciado, hasta el momento, a su trabajo por presiones directas e indirectas de los Órganos de la Seguridad del Estado cubano", subrayó.

Explica que "estos jóvenes periodistas han sido capaces de dar una demostración de civismo, a pesar de las presiones a las que están sometidos. Tienen miedo —lo tenemos todos—, pero aun así se han negado a declarar en contra de sus colegas y han señalado, con claridad, al represor".

Dijo que "los chantajes y amenazas sobre nuestro colectivo solo han escalado" luego de que el medio de prensa denunciara la prohibición a seis reporteros de viajar a la conferencia de innovación en medios más importante de América Latina conocida como Media Party y que se celebró en Argentina la semana pasada.

"Vivimos días de mucha tristeza e indignación. Nos genera un gran conflicto emocional que miembros del equipo se vean obligados a dejar de trabajar, sin otra razón que la de un autoritarismo que no rinde cuentas. Colegas que han aportado su talento y dedicación a hacer de elTOQUE un medio que sirva, en toda la extensión de la palabra, a la ciudadanía cubana hoy se ven obligados a abandonar el ejercicio del periodismo independiente", expresa el editorial.

Agrega que la exigencia de que renuncien a trabajar no es la única condición que han impuesto los represores, sino que también los han amenazado con decomisar sus medios básicos de trabajo y con extenderles la prohibición de salida del país a cualquiera que forme parte del colectivo.

De incumplir con estas exigencias podrían ser procesados judicialmente bajo el nuevo Código Penal.

"Se trata de prácticas de acoso que un número creciente de ciudadanos cubanos sufre en carne propia si se atreve a manifestar su descontento en redes sociales, participar en un cacerolazo o solidarizarse con los presos políticos y los exiliados tras la explosión social del 11J", detalla la publicación.

Dijo que esta táctica, descrita como «tortura psicológica» en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas, de la cual Cuba es firmante, ha sido utilizada contra otros medios de prensa.

Un caso es Ismario Rodríguez, de Periodismo de Barrio, o Luz Escobar, de 14yMedio, quienes resisten a pesar de todo el daño que reciben, apuntó la nota.

Enfatiza que "la postura editorial de elTOQUE hoy responde al contexto de una Cuba en la cual la violencia policial y estatal, las represiones al disenso —venga de cualquier ámbito social—, la falta de libertades políticas, sociales y económicas mantienen al país sumido en una profunda crisis".

Reiteró que a pesar de las presiones el medio seguirá respondiendo al contexto cubano actual. El Toque ha sido, desde que el dólar comenzó a escalar en el mercado informal cubano, el espacio que hace un seguimiento minucioso al comportamiento de las divisas en Cuba y su repercusión en la vida de la población.

"El Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu dijo que si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Lo hemos declarado antes también: nuestro periodismo es veraz, no neutral. Nuestro esfuerzo se enfoca en basarnos en hechos, en datos, en reflejar lo que la maquinaria propagandística estatal quiere ocultar y también lo que se pierde en el relato parcializado por intereses políticos de cualquier signo. Que nadie aspire de nuestro lado a una imparcialidad fatua y cobarde. Cuba sufre y no es solo ni primero por culpa del embargo. Para Cuba que sufre, como escribiera Martí, será siempre nuestra primera palabra", concluyó.

Asimismo, expresó agradecimiento y admiración "a nuestros colegas que resisten, a quienes han tenido que abandonar el periodismo independiente y a quienes lo tendrán que hacer. (...) la noche no será eterna", afirmó El Toque, evocando la frase del opositor cubano Oswaldo Payá.

Un informe de 2021 publicado por la organización Human Rights Watch evidencia cómo el Gobierno cubano ha utilizado las restricciones de la posibilidad de viajar como una forma de represión y castigo a cualquier forma de crítica pública.

Además de los periodistas y medios citados, otros espacios como la revista El Estornudo, también padecieron hace dos años del acoso de la Seguridad del Estado contra sus reporteros dentro de la isla, los cuales igualmente debieron renunciar a sus puestos.

También es emblemático el caso de la reportera de CiberCuba Iliana Hernández, que debió enfrentar persecución, acoso, detenciones arbitrarias y hasta reclusión domiciliar durante los últimos dos años.