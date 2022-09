Periodista independiente Ricardo Fernández pide asilo en Alemania tras salir de Cuba con su familia

El periodista independiente cubano Ricardo Fernández solicitó asilo político en Alemania y permanece con su familia en un centro de refugiados en Zirndorf desde su llegada a ese país este mes.

Fernández se vio obligado a salir de forma definitiva de Cuba por las amenazas de la Seguridad del Estado, que aumentaron ante la proximidad de su viaje.

“Me dieron el ultimátum de que tenía un mes para abandonar el país. Estoy seguro de que en años anteriores no me lo hubieran dicho de esa manera, porque me habría negado rotundamente, pero al verme iniciar el proceso se lanzaron sobre mí como perros contra un animal herido", fue el testimonio de Fernández al portal 14ymedio, de donde es colaborador.

El reportero tomó la decisión de salir de Cuba ante el hostigamiento constante experimentado los últimos años por ejercer el periodismo independiente, pero cuando inició los trámites de obtención de pasaportes para su viaje, “el acoso se multiplicó”, dijo Fernández, quien se expuso el 14 de julio a una detención de tres horas en la tercera Unidad de la Policía de Camagüey.

La policía incluso retuvo los pasaportes de la familia y solo los devolvió ante la inminencia del viaje, a finales de julio.

De acuerdo con su testimonio, desde inicios de 2022 el objetivo de la policía ya no era solamente él; el hostigamiento de los oficiales también se había focalizado en su esposa, su suegra y su hija mayor.

Hacia mayo, “ya la situación se había hecho insostenible y no podía sacrificar a los miembros de mi familia por una lucha que ellos no escogieron”.

Ahora, desde el exilio, a la espera del otorgamiento de su condición de refugiado político, intenta adaptarse a la nueva realidad en un centro donde la mayor cantidad de peticiones de refugio corresponde a familias ucranianas que huyen de la guerra.

Explicó que el proceso de asilo en Alemania, después de la aprobación por las instancias oficiales encargadas de revisar las pruebas de persecución política, es bastante simple, pero todavía no tiene una respuesta de su caso.

"Mi prioridad es lograr que mi familia se sane del daño psicológico que ha sufrido por años de persecución, a la vez que apoyo a mi patria en todo lo que le pueda servir", declaró el periodista.

Fernández reveló que en ese lugar no abundan los cubanos, pero cuando se reúnen para compartir un café se ríen de sus propias heridas y “comparamos los hábitos de acaparamiento que traemos en el alma”.

El bloguero sufrió años de persecución policial en Cuba. En 2019 fue encarcelado en “Villa María Luisa”, perteneciente a la Seguridad del Estado de Camagüey, donde fue acusado de “usurpación de funciones legales por hacer periodismo”.

Fernández tiene una larga lista de detenciones y acoso policiales. En 2020, incluso, las autoridades cubanas le prohibieron salir de la ciudad de Camagüey, donde residía, y le levantaron un acta de advertencia que él se negó a firmar.

En mayo, la activista cubana Daniela Rojo llegó a Alemania junto a sus dos hijos menores de edad y solicitó asilo por ser víctima de acoso, secuestro y detenciones arbitrarias por parte de la Seguridad del Estado.