Régimen cubano carga contra la Sociedad Interamericana de Prensa tras denuncia por persecución a elTOQUE

El régimen cubano respondió con virulencia a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) luego de que la organización denunciara una “escalada de agresiones, hostigamiento y represalias” contra periodistas y colaboradores del medio independiente elTOQUE.

La ofensiva estatal incluye un artículo publicado en Granma que califica a la SIP como “mentirosa” y acusa a la plataforma de promover la “desestabilización económica”, repitiendo el discurso oficial usado para justificar la persecución.

En su texto, el periodista oficialista Elson Concepción Pérez sostiene que la SIP “se ha montado en el carro del odio” y que Cuba solo ha actuado “democráticamente y con apego a la ley” al “desenmascarar” a los periodistas de elTOQUE, a quienes acusa —sin presentar pruebas— de servir a intereses extranjeros y provocar inflación en la Isla.

El artículo insiste en que elTOQUE es un “engendro mediático Made in USA” dedicado a “crear penuria entre los ciudadanos”, narrativa central de la campaña estatal que durante semanas ha difundido difamaciones públicas, ataques televisivos, exposición de datos personales, amenazas y hostigamiento contra sus integrantes. Entre los voceros movilizados están figuras como Humberto López, agentes de la Seguridad del Estado y plataformas como Razones de Cuba.

SIP denuncia una campaña coordinada de hostigamiento

La respuesta del régimen llega poco después de que la SIP alertara sobre una ofensiva gubernamental contra el medio independiente, denunciando: campañas de difamación en televisión nacional; amenazas públicas; exposición ilegal de datos personales; acusaciones sin fundamento de “terrorismo financiero”, “guerra económica” y “subversión”, y presiones y represalias contra colaboradores dentro y fuera de Cuba.

La organización afirmó que lo ocurrido con elTOQUE forma parte de un patrón sistemático de persecución, especialmente dirigido a medios que reportan sobre la crisis económica o publican indicadores como la tasa informal de cambio que contradice el discurso oficial.

Granma responde con ataque ideológico: un libreto conocido

En lugar de reconocer las denuncias o presentar evidencias, el texto de Granma recurre al guion habitual del oficialismo: acusar a la SIP de actuar en coordinación con Washington, deslegitimar el periodismo independiente y desviar la atención hacia conflictos internacionales para denunciar “dobles raseros”.

Concepción Pérez incluso critica a la SIP por no pronunciarse sobre conflictos como Gaza o las dictaduras del Cono Sur en los años 70, un argumento que busca desacreditar a la organización sin enfrentar el fondo del problema: la creciente intolerancia del régimen hacia el periodismo crítico.

La narrativa culmina repitiendo una vieja acusación: que periodistas independientes acuden a embajadas extranjeras para recibir financiamiento y “desestabilizar el orden”. Sin embargo, el régimen no ofrece pruebas concretas de las imputaciones que formula.

Una ofensiva que refleja la crisis del régimen frente a la información independiente

La embestida contra la SIP y contra elTOQUE ocurre mientras Cuba atraviesa una de las peores crisis económicas en décadas. En ese contexto, el trabajo de medios independientes que documentan precios, inflación, migración o violaciones de derechos humanos se ha vuelto especialmente incómodo para el Gobierno, que recurre a la criminalización para silenciar voces críticas.

La reacción desproporcionada del aparato propagandístico deja en evidencia un objetivo claro: controlar la narrativa nacional e intimidar a quienes informan fuera del marco estatal.