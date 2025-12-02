“De ayuda real, nada”: la destrucción sigue intacta tras visita de Díaz-Canel a Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:
La visita de Miguel Díaz-Canel a Santiago de Cuba dejó más escoltas que soluciones, según denunció el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien asegura que, pese al despliegue oficial, la destrucción sigue intacta y las ayudas reales no llegan a la población más afectada por el huracán Melissa.
El esperado jueves pasó y, con él, la ilusión de muchos habitantes del Cayo que fueron preparados para recibir al mandatario en Cayo Granma. Según relató Mayeta en Facebook, en la zona había “más seguridad que población”, pero una vez terminado el espectáculo oficial, todo quedó igual: casas destruidas, techos abiertos y vecinos esperando una ayuda que, denuncian, nunca aterriza.
Las imágenes compartidas por la comunidad lo confirman. El techo azul del muelle —vital para la movilidad de los habitantes— sigue partido. Y otro techo azul, perteneciente al primo del hijo de la delegada-diputada Sandy Almeida, ya fue reparado, pese a que dicha familia se mudó “casualmente” a esa vivienda tres días antes del huracán. También recibieron colchón, olla y techo nuevo.
“Cuando se quiere, se puede… pero solo para algunos”, resume Mayeta.
Los casos olvidados: la otra cara del Cayo
Mientras tanto, historias como la de Manuela (“Nela”), una anciana que vive sola, exponen la desigualdad en el reparto de recursos. Su vivienda perdió el techo, igual que en el huracán Sandy, cuando solo le colocaron parches con palos viejos, hoy podridos. Tras el impacto más reciente, sigue esperando, sin respuesta oficial.
Otro vecino, el coronel retirado Marcelo, solo ha podido avanzar gracias a una MIPYME habanera que ha colocado varios techos como gesto de apoyo. “Los mipymeros, esa gente sí merece respeto”, dijo una residente, resaltando que son emprendedores privados y jóvenes del Servicio Militar quienes más han ayudado.
“Porque, a no ser por ellos, nadie más ha venido”, cita Mayeta.
Promesas que vuelan con el viento
A pesar de la visita presidencial y los discursos oficiales, la realidad en el Cayo no se ha movido un centímetro: los techos siguen destruidos, las casas permanecen abiertas al sol y la lluvia, la ayuda estatal no llega, y las promesas siguen siendo palabras vacías.
Mayeta sostiene que todo responde a una lógica conocida: “vivir del cuento”, rellenar informes y salvar apariencias ante la opinión pública, mientras el pueblo sigue en ruinas.
La “imagen oficial” que no representa la realidad
El reportero también desmintió la narrativa mostrada por los medios estatales sobre la mujer que recibió efusivamente a Díaz-Canel. Según Mayeta, Teresa, quien apareció sonriendo y agradecida en los videos oficiales, ha recibido múltiples donaciones de un grupo de ayuda social (Conducta): refrigerador, cama, ollas eléctricas, ropa y más.
Sin embargo, los vecinos aseguran que ha revendido todo lo que le han entregado y continúa pidiendo asistencia. Aun así, fue escogida como “imagen de agradecimiento” durante la visita oficial.
“La visita pasó… y el cuento sigue igual”
El sentimiento general entre los residentes del Cayo es de hastío y decepción. “El pueblo está cansado, pero no ciego”, advierte Mayeta. Tras la visita presidencial, las cámaras se marcharon, los escoltas se fueron, la comitiva desapareció… pero los problemas permanecen exactamente donde estaban. “De ayuda real, nada”.
