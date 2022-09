EE.UU se prepara para potencial aumento de la migración marítima irregular

Estados Unidos redobló su vigilancia ante el potencial aumento de la migración marítima irregular en el Estrecho de Florida que empiezan a detectar las autoridades y ante la posibilidad de que se incremente aún más en el corto plazo.

“La Fuerza de Tarea Conjunta de Seguridad Nacional incrementó su postura operativa para afrontar un aumento reciente en la migración marítima irregular. Las agencias están aumentando las patrullas y la aplicación de ley por tierra, aire y mar, de día y de noche”, indicó vía Twitter la Embajada de Estados Unidos en Cuba.

El refuerzo pretende abordar el aumento reciente en la migración marítima irregular que se origina en las Bahamas y Cuba a través del Estrecho de Florida. También se reforzará la vigilancia en el Paso de Barlovento, utilizado por los migrantes irregulares haitianos, así como el Paso de la Mona, que separa República Dominicana de Puerto Rico.

“Las personas que intenten ingresar ilegalmente al país por mar serán interceptadas y deben aguardar a ser repatriadas a su país de origen, o al país del que partieron, conforme con las leyes, las políticas y las obligaciones de los tratados internacionales de los EEUU”, indicó la Embajada.

En un comunicado del viernes, los socios del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional del Sureste indicaron que mejoraron su postura operativa y su preparación para perseguir flujos mayores de tráfico de personas, aumentando las patrullas de control en el Estrecho de Florida por tierra, aire y mar, tanto de día como de noche.

La Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional del Sureste (HSTF-SE, por sus iniciales en inglés) es un grupo de trabajo interagencial permanente dirigido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) responsable de disuadir, prevenir y responder a la migración marítima ilegal bajo la Operación Centinela Vigilante (OVS).

Los objetivos principales del Grupo de trabajo son evitar la pérdida de vidas en el mar y desalentar y disuadir la migración marítima utilizando las fuerzas del DHS reforzadas por otros activos y capacidades federales, estatales y locales.

“El Sector de Miami de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. se compromete a trabajar junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley federales, estatales y locales en un esfuerzo de todo el gobierno para prepararse y abordar cualquier aumento potencial en la migración marítima irregular o las amenazas a la seguridad fronteriza en Florida”. dijo Walter N. Slosar, agente jefe de patrulla del sector de Miami de la Patrulla Fronteriza (CBP) y subdirector de HSTF-SE.

Por su parte, el director de HSTF-SE y comandante del Séptimo Distrito de la Guardia Costera (USCG), Contralmirante Brendan C. McPherson, subrayó que “los viajes marítimos ilegales en el Caribe siempre son peligrosos y frecuentemente mortales”.

“Los contrabandistas explotan rutinariamente a los migrantes vulnerables para obtener ganancias mientras ponen en riesgo sus vidas a bordo de embarcaciones sobrecargadas y no aptas para navegar. Estos peligrosos viajes no deben intentarse. La migración segura, legal y ordenada salva vidas”, añadió.

A comienzos de septiembre, la USCG informó que durante los últimos 11 meses interceptó en el mar a más de 5 mil inmigrantes cubanos. Desde el comienzo del actual año fiscal el 1 de octubre de 2021 se reportan 5,006 cubanos detenidos en altamar. La alta cifra se acerca a los datos de 2016, cuando la USCG detuvo a 5,396 balseros de Cuba.

Pese a que en la actualidad esa opción no está vigente, la llegada de inmigrantes cubanos por vías no legales no cesa, lo que lleva a frecuentes repatriaciones a Cuba, en ocasiones dos por semana, por parte de la USCG.

OVS es el plan operativo nacional integral e integrado de HSTF-SE para una respuesta rápida, eficaz y unificada de las capacidades federales, estatales y locales en respuesta a la migración marítima en el Caribe. El plan permite que el grupo de trabajo ajuste los recursos y la postura según sea necesario en función de las tendencias de migración marítima ilegal.

En 2003, el DHS estableció HSTF-SE con el fin de responder a los eventos de migración marítima en el Caribe. El grupo de trabajo proporciona el marco organizativo para detectar indicadores de migración marítima, monitorear las tendencias de migración marítima y realizar capacitación, ejercicios y planificación conjunta.

El grupo multidisciplinario integra a personal de la USCG, los departamentos de Defensa, Estado, Justicia, Salud y Servicios Humanos, y Seguridad Nacional. También participa la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, la Administración de Seguridad del Transporte, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, el Servicio Secreto y agencias estatales y locales, incluidos representantes de los condados de FDEM, FDLE, Palm Beach, Broward, Miami-Dade y Monroe.