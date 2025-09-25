Revela lo que gastó en su primer viaje a Cuba y la cifra deja a todos en shock

Un cubano que reside en el exterior compartió en TikTok el desglose completo de lo que gastó durante su primer viaje a Cuba, experiencia que, según relató, le permitió disfrutar con amigos y familiares y llevar alegría a muchos niños. El monto total ascendió a 1.483 dólares por seis días de estancia.
En el video, publicado en la cuenta @raidel_ramirez.5, el joven explicó que solo el pasaje le costó 600 dólares, ya que lo adquirió a través de una agencia que organiza vuelos hacia Cuba. Además, destinó 250 dólares a la compra de juguetes, golosinas, libros de colorear, útiles escolares y otros artículos que repartió entre niños de su pueblo.
Con parte del dinero organizó dos excursiones colectivas: una a la playa y otra a las Terrazas y al río San Juan. En ambas ocasiones alquiló una guagua completa para trasladar a decenas de amigos, a quienes también les pagó la entrada a los sitios recreativos. Esa experiencia, aseguró, le costó alrededor de 283 dólares.
El cubano contó que cambió 120 dólares a pesos cubanos para gastos cotidianos, como comidas rápidas y pequeñas salidas. También dedicó 130 dólares a invitar a su madre y a varios acompañantes a un restaurante en La Habana, al que calificó de caro para el contexto nacional. Finalmente, entregó cerca de 100 dólares como ayuda directa a familiares y amistades.
“En total fueron 1.483 dólares. He visto personas que gastan 5.000 o 10.000, pero yo con esa cantidad hice felices a muchos niños y disfruté de la compañía de mis amigos y familia”, señaló en el video.
El testimonio generó múltiples comentarios en TikTok de cubanos interesados en comparar sus propios gastos y experiencias al viajar a la isla.
Lo más leído hoy:
Preguntas Frecuentes sobre el Costo de Viajar a Cuba y la Realidad Económica en la Isla
¿Cuánto gastó el tiktoker cubano en su viaje a Cuba?
El tiktoker cubano gastó un total de 1.483 dólares durante su primer viaje a Cuba. Este monto cubrió gastos como el pasaje, la compra de juguetes y artículos para niños, excursiones, comidas y ayudas a familiares.
¿Es caro para un cubano promedio viajar dentro de Cuba?
Sí, viajar dentro de Cuba puede ser extremadamente caro para un cubano promedio. Un pasaje puede consumir un salario mensual completo, y los gastos adicionales durante el viaje pueden requerir el equivalente a varios meses de ingresos.
¿Cómo afecta la situación económica en Cuba la organización de eventos familiares?
La crisis económica en Cuba ha convertido eventos familiares, como cumpleaños, en un lujo. El costo de los productos básicos para estas celebraciones puede superar varios salarios mensuales, obligando a las familias a buscar alternativas más asequibles o limitar la magnitud de los eventos.
¿Por qué algunos cubanos prefieren comer fuera en lugar de cocinar en casa?
Comer en restaurantes puede ser más económico que cocinar en casa en Cuba, debido a los altos precios de los ingredientes y las dificultades logísticas, como la falta de electricidad o gas. Esto ha llevado a algunas personas a optar por restaurantes donde los costos pueden ser más bajos que preparar una comida en casa.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.