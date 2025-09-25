Revela lo que gastó en su primer viaje a Cuba y la cifra deja a todos en shock

Un cubano que reside en el exterior compartió en TikTok el desglose completo de lo que gastó durante su primer viaje a Cuba, experiencia que, según relató, le permitió disfrutar con amigos y familiares y llevar alegría a muchos niños. El monto total ascendió a 1.483 dólares por seis días de estancia.

En el video, publicado en la cuenta @raidel_ramirez.5, el joven explicó que solo el pasaje le costó 600 dólares, ya que lo adquirió a través de una agencia que organiza vuelos hacia Cuba. Además, destinó 250 dólares a la compra de juguetes, golosinas, libros de colorear, útiles escolares y otros artículos que repartió entre niños de su pueblo.

Con parte del dinero organizó dos excursiones colectivas: una a la playa y otra a las Terrazas y al río San Juan. En ambas ocasiones alquiló una guagua completa para trasladar a decenas de amigos, a quienes también les pagó la entrada a los sitios recreativos. Esa experiencia, aseguró, le costó alrededor de 283 dólares.

El cubano contó que cambió 120 dólares a pesos cubanos para gastos cotidianos, como comidas rápidas y pequeñas salidas. También dedicó 130 dólares a invitar a su madre y a varios acompañantes a un restaurante en La Habana, al que calificó de caro para el contexto nacional. Finalmente, entregó cerca de 100 dólares como ayuda directa a familiares y amistades.

“En total fueron 1.483 dólares. He visto personas que gastan 5.000 o 10.000, pero yo con esa cantidad hice felices a muchos niños y disfruté de la compañía de mis amigos y familia”, señaló en el video.

El testimonio generó múltiples comentarios en TikTok de cubanos interesados en comparar sus propios gastos y experiencias al viajar a la isla.

