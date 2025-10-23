Gerardo Hernández promociona a Cuba como un “paraíso” y desata ola de críticas

Vídeos relacionados:

Gerardo Hernández Nordelo, uno de los exagentes conocidos como Los Cinco y actual coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), desató una ola de indignación en redes sociales tras publicar un video en el que promociona a Cuba como un “paraíso” turístico “prohibido” para estadounidenses.

En la grabación, compartida en su cuenta oficial de Facebook, Hernández muestra imágenes de playas y resorts cubanos, acompañadas de un mensaje político: “Prohibido para los ciudadanos “libres” de Estados Unidos por obra y gracia del bloqueo de su gobierno”. El funcionario añadió las etiquetas #Cuba #CDRCuba #TumbaElBloqueo.

El mensaje, lejos de generar simpatía, provocó una avalancha de respuestas airadas por parte de usuarios cubanos que denunciaron la ironía de presentar como “paraíso” un país sumido en apagones, crisis sanitaria y escasez de alimentos y medicinas.

Entre los comentarios, muchos recordaron que la mayoría de los cubanos no puede acceder a los hoteles ni a las playas turísticas debido a los precios en divisas y los salarios estatales que no superan el equivalente a 20 dólares mensuales.

“Deberías preocuparte de que están prohibidos para la totalidad de los cubanos. ¿Tú puedes ir con tu salario?”, respondió un usuario.

Otro escribió: “Los trabajadores de Cuba, incluidos médicos, con un salario de 6,000 pesos, no pueden ni comprar pan, mucho menos disfrutar de las playas de su país si no tienen un familiar en el exterior que les envíe dólares”.

Algunos internautas ironizaron con el contraste entre la propaganda y la realidad: “El 90% de los cubanos no ha visitado Varadero, dejen la muela”, comentó Roberto Cardoso. “Con la cantidad de dengue, apagones y basura, eso no es un paraíso, es un infierno tropical”, agregó otro usuario.

Las respuestas también incluyeron duras críticas personales hacia el exespía. “Sí somos libres y tú lo sabes, tarrú espía terrorista. Bloqueado tienes tú el cerebro”, escribió una usuaria.

“No hay un solo comentario que lo apoye, los pocos a favor son perfiles falsos creados por él mismo y sus lamebotas”, opinó otra internauta.

Algunos usuarios, como Ruben Lara, apuntaron al trasfondo económico: “No te da vergüenza que la quinta fuente de divisas de Cuba venga de los que tú llamas odiadores? La mayor entrada de dinero es el tráfico de médicos, no el turismo”.

Otros compararon la crisis del sector turístico cubano con los destinos vecinos del Caribe: “El turismo cubano está en crisis. Los extranjeros prefieren República Dominicana o México. No creo que los norteamericanos se estén perdiendo algo del otro mundo”, comentó Pedro Suárez.

La publicación de Hernández llega en medio de una grave crisis económica y sanitaria en la isla, marcada por apagones prolongados, escasez de combustible y una inflación que ha pulverizado el poder adquisitivo de los trabajadores.

En las redes, el video fue calificado como un acto de propaganda insensible, ajeno a la realidad del cubano común. “Prohibido para el pueblo de Cuba, por obra y gracia de la miseria que le impone el gobierno”, resumió un comentario que obtuvo cientos de reacciones.