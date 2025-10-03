Turista rusa compara su estancia en un hotel de Cuba con la escasez soviética

Vídeos relacionados:

Una turista rusa describió sus vacaciones en Cuba como una experiencia marcada por contrastes, en la que la belleza natural del Caribe se vio opacada por la suciedad, el deterioro y la escasez. Su testimonio, publicado por el medio ruso Money Times, se suma a las crecientes críticas sobre la crisis que atraviesa el turismo en la isla.

Anna S., que eligió viajar a Cayo Coco de manera espontánea porque su pasaporte estaba a punto de expirar, se hospedó en el Hotel Mojito 4 estrellas, perteneciente a la cadena Cubanacán. Lo que encontró allí le recordó, según dijo, “los tiempos soviéticos de escasez”.

En su reseña, Anna relató que tras 15 horas de viaje la recibieron en una habitación amplia y luminosa, pero con un nivel de suciedad que la dejó en shock: pelos en el piso, arena en el baño y una falta total de higiene.

“Por primera vez en un paquete todo incluido, no había agua potable en la habitación. El bar solo servía alcohol y café; el agua había que buscarla en el restaurante”, denunció.

A ello se sumaron otros detalles: el champú solo se repone cada dos días, las toallas no se cambian sin propina y los mosquitos y hormigas invaden las áreas del complejo. “En el trópico necesitas cuidados, pero aquí no los hay”, lamentó la turista.

Playa paradisíaca, hotel en ruinas

La experiencia no fue del todo negativa. Anna quedó fascinada con la playa de arena blanca, el océano cristalino y la posibilidad de disfrutar cócteles preparados con cocos frescos. “Eso compensó muchas de las desventajas”, reconoció.

Sin embargo, las instalaciones del hotel distaban mucho de lo que se promociona en su página oficial, donde se destaca la piscina, el gimnasio, las actividades para niños y la animación nocturna.

Según la visitante, las piscinas son de plástico descolorido, los toboganes inseguros, la pintura está descascarada y un estanque en mal estado desprende mal olor y atrae mosquitos.

En cuanto a la comida, la reseña señala que aunque existe cierta variedad, la oferta pronto se vuelve repetitiva, con frutas y verduras limitadas. “Para una experiencia con todo incluido, es un C+, pero nada más”, concluyó Anna.

Lo que más le impactó, sin embargo, fue el ambiente general del país: “Cuba es hermosa, pero la realidad es deprimente. Hay escasez para todos, incluidos los turistas”, afirmó.

Un retrato en medio de la crisis turística

El testimonio de esta viajera llega en un momento crítico para el turismo cubano, que atraviesa una de sus peores crisis en décadas. Solo entre enero y junio de 2025 arribaron 1,3 millones de viajeros, 319,654 menos que en el mismo período de 2024, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

El desplome es especialmente fuerte en los dos mercados más importantes para la isla: Rusia y Canadá. En el caso ruso, apenas llegaron 63,708 turistas en el primer semestre del año, casi 49,000 menos que en 2024. Canadá, tradicionalmente el primer mercado emisor, cayó de 577,624 a 428,125 visitantes.

La ocupación hotelera en el primer trimestre fue de apenas 24,1 %, lo que significa que tres de cada cuatro habitaciones permanecieron vacías, incluso en temporada alta. Al mismo tiempo, las pernoctaciones bajaron de más de cinco millones a 3,6 millones, y los ingresos del sector se desplomaron un 21,5 %.

Mientras el régimen insiste en presentar al turismo como “motor de la economía”, testimonios como el de Anna muestran el contraste entre la propaganda oficial y la experiencia real de los visitantes.

La turista rusa lo resume con crudeza: “Nunca había visto tanta locura en ningún sitio. Cuba es impresionante, pero al mismo tiempo horrible”.

