Otro joven se cansa de vivir en Cuba: "Mi mente solo se enfocará en escapar de este infierno"

El joven cubano Luis Villa dijo estar cansado de vivir en la isla y que a partir de este momento su mente solo se enfocará en escapar de este infierno".

“Va a ser duro pero desde hoy mi mente solo se enfocará en guardar dinero para escapar de este infierno, aunque me tome 4-5 años lo voy a hacer, aunque deje de comer, vestir, salir por ahí, que más da, ya este país me tiene condenado no voy a dejar que acabe con mi vida”, escribió Villa en su cuenta de Twitter, donde suele ser crítico con la realidad del país y con el gobierno.

En otro tuit, el joven habló sobre las carencias que atraviesa el pueblo, sin medicamentos, comida ni corriente eléctrica. “Que va, no soporto vivir un día más en este país, mi mente ha llegado a un límite, es demasiado el estrés y la cantidad de trabajo que se pasa para poder buscar algo, no puedes tener un negocio porque no aparecen los cosas, todo caro, no hay comida, no hay luz, agua, nada de nada”, apuntó en ese sentido.

“Hoy llegué a mi límite, hoy por nada tomo la decisión de acabar con mi vida, hoy mi familia casi me bota de la casa porque fui citado por la policía terrorista cubana, hoy ando con el corazón destrozado, pero si algo me enseñó la vida es a ser fuerte, esta gaveta la voy a llenar”, añadió en un tercer tuit.

En este post compartió además la foto del lugar donde empezará a reunir dinero para cumplir su sueño y salir de la isla, en un mensaje que muestra la desesperación de los cubanos, y en particular los más jóvenes, que solo ven ese camino para sus futuros.

Similar a la historia de Villa es la de otra cubana que se identifica como Les en Twitter y que a finales de agosto confesó que está cansada de resistir y de luchar por sobrevivir en su propio país, una isla atrapada en una profunda crisis política, económica y social que no tiene solución inmediata.

"Ya estoy cansada de vestirme 'con lo que pueda', de comer 'lo que haya', de montarme en la guagua 'si es que quepo', de dormir con ventilador 'mientras no se vaya la corriente', de conectarme a internet 'hasta que se me acaben los datos', de salir 'si es que me alcanza el salario', de tomar algún medicamento 'si es que aparece'", dijo en un post también cargado de desesperanza.

Yordy Gómez es otro joven cubano que en los últimos días ha dirigido fuertes críticas contra el gobierno en las redes sociales. El muchacho, estudiante de medicina y residente en Mayabeque, emplazó a las autoridades a responder hasta cuándo exigirá al pueblo más sacrificios sin que la población pueda ver el más mínimo indicio de progreso como recompensa.

“¿Hasta cuándo es el sacrificio sin ver nada a cambio? Se supone que alguien se sacrifica con un fin, es poco inteligente hacerlo en vano y menos toda una vida. Pues por estos días bien difíciles que corren eso piden los dirigentes del país, sin mostrarle al pueblo qué estrategia se va a tomar, como impactará mi esfuerzo en el avance de la nación”, cuestionó en un post publicado en la red social Facebook.