CADECA de Sancti Spíritus solo vende entre 3 mil y 5 mil dólares por día

La Casa de Cambio del Estado cubano (CADECA) en la ciudad de Sancti Spíritus solo vende por día entre 3 mil y 5 mil dólares estadounidenses (USD) o su equivalente en otras divisas a la población.

En la provincia Sancti Spíritus solo hay dos sucursales de CADECA para todo el territorio: uuna se encuentra en la ciudad capital y la otra en Trinidad, uno de los polos turísticos más importantes de Cuba.

Doraini Armenteros Bernal, directora de la sucursal en la capital espirituana dijo a Escambray que todas las mañanas evalúan la disponibilidad de monedas que tienen e informan a la población la cantidad de personas que podrán acceder a comprar divisas.

"El promedio de venta es entre 3 mil y 5 mil, ahí ha oscilado desde el 24 de agosto hasta la fecha. Todos los días hemos tenido disponibilidad de todas las monedas. El USD es el que se ha encontrado un poquito más... sin disponibilidad, pero el resto de las monedas siempre hay", expresó la funcionaria.

"Son $100 USD por cada persona, o el equivalente a $100 USD en otras monedas. Si en el transcurso del día hay una persona que no adquiere sus $100 USD completos, entonces se le informa a la población para dar más capacidades de ventas", dijo Armenteros sobre las cantidades que venden por persona.

Belkis Martínez Arévalo, directora provincial de CADECA se refirió a las ventas de divisa en Trinidad.

"Se vende en dependencia de lo que se está comprando por día. En Trinidad se ha vendido a más de 20 o 30 personas de promedio diario, pero no hay una cifra exacta para todos los días", dijo.

La semana pasada ambas funcionarias fueron entrevistadas por la prensa local y confesaron que algunas veces no hay dólares para vender a la población en Sancti Spíritus.

"No hemos comprado y si no lo adquirimos, entonces no podemos venderlo a la población. Pero hemos tenido presencia de las demás monedas", justificó Martínez a inicios de septiembre.

La demanda de divisas es muy superior a la oferta del mercado cambiario estatal. En La Habana el pasado sábado decenas de personas hicieron cola en el parque de El Quijote, en municipio Plaza, para anotarse en una lista de espera para poder comprar dólares el domingo en una CADECA de la zona.

Imágenes compartidas en las redes sociales mostraron al grupo de cubanos, unos sobre otros, en el proceso de escribir sus nombres en una lista con la esperanza de adquirir divisas.

Este 8 de septiembre el precio del dólar en el mercado informal cubano sigue en ascenso y alcanzó la alarmante cifra de 1x155 pesos cubanos (CUP). La moneda libremente convertible también subió su precio a 155 CUP y el euro se mantiene a 154 CUP.