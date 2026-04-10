Más dudas que certezas: Así funcionan las remesas a Cuba a través de CADECA

Vídeos relacionados:

Fincimex S.A. anunció el 7 de abril que las remesas enviadas desde cualquier parte del mundo pueden cobrarse en efectivo en dólares directamente en las oficinas de CADECA distribuidas en las 15 provincias de Cuba, en lo que el régimen presentó como uno de los cambios más significativos en el sistema de remesas de los últimos años.

El 9 de abril, CADECA celebró en redes sociales la que denominó "primera operación" del nuevo servicio, realizada en una sucursal de Guantánamo, con imágenes de una mujer cobrando dólares en ventanilla como símbolo del arranque del mecanismo.

La reacción de los cubanos, sin embargo, fue mayoritariamente de escepticismo. "¿Tenían conexión? Milagro… eso era para la foto", escribió un usuario en redes sociales. Otro fue más directo: "Western Union lo hacía desde 1871".

El procedimiento, según Fincimex, funciona en tres pasos. El remitente en el exterior debe registrarse en una agencia remesadora asociada, crear un usuario, validar su correo electrónico y declarar al beneficiario.

Una vez completado el registro, el sistema le asigna un código al remitente, quien se lo transmite al beneficiario en Cuba.

Ese beneficiario debe acudir a cualquier oficina CADECA habilitada, presentar su carnet de identidad y el código asignado para retirar el dinero en billetes de dólares.

Los costos de la operación los asume íntegramente el remitente; el beneficiario no paga comisión alguna. cobra 111.29 dólares por enviar 100 dólares a tarjeta Clásica y 110.97 dólares para tarjeta Tropical.

Las remesas pueden enviarse desde cualquier país y en cualquier moneda. La operación aplica la tasa de cambio vigente en CADECA para convertir al dólar, y el beneficiario recibe el monto en efectivo.

Fincimex también promueve como complemento la tarjeta Clásica, que cuesta cuatro dólares, es recargable solo en dólares y ofrece descuentos de entre 4% y 10% en tiendas estatales como CIMEX, Tiendas Caribe, Trimagen y Gaviota. Sin embargo, los precios en esas tiendas superan hasta cuatro veces los de supermercados en Estados Unidos, pese a los descuentos ofrecidos.

Uno de los puntos más cuestionados por los cubanos es la disponibilidad real del efectivo. La propia lógica del sistema revela su talón de Aquiles: la cantidad de dólares disponibles en cada sucursal depende de los billetes captados diariamente, por lo que no está garantizada para todos los beneficiarios en todo momento.

"Esto es una trampa: después vas y no tienen efectivo", advirtió un usuario. "El que mande dinero por ahí está loco… después dirán que no hay efectivo", escribió otro. "Si hay corriente, claro…", añadió un tercero, aludiendo a los apagones crónicos que paralizan la isla.

El colapso del sistema formal de remesas

El nuevo servicio surge en un contexto de colapso del sistema formal de remesas. Hasta 2019, los envíos representaban entre 2,055 y 3,700 millones de dólares anuales. Desde entonces, una cadena de sanciones estadounidenses desmanteló los canales formales.

En junio de 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a Fincimex por su vínculo con GAESA, el conglomerado militar cubano, lo que obligó a Western Union a suspender operaciones en noviembre de ese año. El régimen respondió creando Orbit S.A. como operador alternativo, pero el Departamento de Estado la incluyó en su Lista Restringida el 10 de marzo de 2025, provocando la suspensión indefinida de Western Union desde Estados Unidos en febrero de 2025.

El resultado fue devastador para las arcas del Estado: en 2024, GAESA recaudó apenas 81.6 millones de dólares en remesas formales, apenas el 4.13% del total, frente a 1,972 millones en 2023. Más del 95% del flujo migró a unos 150 "bancos informales" que operan al margen del sistema estatal.

Analistas estiman que el Estado cubano retiene el 74.3% de cada 100 dólares enviados por canales formales, a través de impuestos y sobreprecios en tiendas en moneda libremente convertible con márgenes de hasta 240%. Fincimex, filial de GAESA, controla aproximadamente el 41% de las remesas formales y opera CADECA como red de cobro.

Desde enero de 2026, además, entró en vigor en Estados Unidos un impuesto federal del 1% sobre remesas enviadas en efectivo, giros postales o cheques de caja, como parte del paquete legislativo conocido como "One Big Beautiful Bill", lo que añade un desincentivo adicional al uso de canales formales desde ese país.

En paralelo, Correos de Cuba reactivó su servicio de giros internacionales en abril de 2026, sumándose a la estrategia del Estado de ampliar los mecanismos formales de captación de divisas en un momento de extrema necesidad.

La desconfianza acumulada durante años de promesas incumplidas marca el tono de la recepción popular al nuevo servicio. "Deja que pasen los días y empiecen los cuentos de que no se puede sacar el dinero", escribió un usuario. "Sigo con la pulga atrás de la oreja", resumió otro, en una frase que condensa el sentir de quienes han aprendido a desconfiar de cada anuncio del régimen.