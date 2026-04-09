La campaña de remesas a Cuba por CADECA no convence a los cubanos: ¿Enviarías tus dólares por esta vía?

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Cadeca publicó este miércoles en sus redes sociales imágenes de la primera operación de remesa en una sucursal de Guantánamo, mostrando a una mujer cobrando sus dólares en la ventanilla como símbolo del arranque del nuevo servicio.

FINCIMEX había habilitado el cobro de remesas desde el exterior en dólares en oficinas de CADECA, en lo que representa una de las medidas más significativas del régimen cubano para atraer divisas en medio de la crisis económica.

Las publicaciones son una evidente promoción del nuevo servicio de CADECA. Muestran en las fotos incluso la tarjeta Clásica, una opción que promueve el régimen como "una oportunidad para disfrutar de los descuentos" en sus tiendas en dólares.

Facebook Cadeca

La población no ha recibido el servicio con alegría, sino con dudas por la falta de información detallada sobre el proceso. Hay desconfianza en el sistema bancario cubano, por los posibles problemas de liquidez y temor a que no haya efectivo disponible, o no tengan electricidad en las oficinas, a la hora de cobrar la remesa.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, marcadas en su mayoría por el escepticismo, la ironía y la desconfianza hacia el nuevo mecanismo de remesas gestionado por Cadeca.

Algunos usuarios cuestionan incluso la veracidad del anuncio: “¿Tenían conexión? Milagro… eso era para la foto”, ironizó uno, mientras otro recordó que “Western Union lo hacía desde 1871”, poniendo en duda el carácter innovador de la medida.

La falta de credibilidad en las instituciones también quedó reflejada en comentarios como: “Seguridad absoluta… jajaja” o “A otro con ese cuento”, evidenciando el rechazo de parte de la población a confiar nuevamente en un sistema estatal.

Uno de los principales temores gira en torno a la disponibilidad real del dinero. “Esto es una trampa: después vas y no tienen efectivo”, advirtió un internauta, mientras otro fue más directo: “El que mande dinero por ahí está loco… después dirán que no hay efectivo”.

En la misma línea, varios comentarios apuntan a experiencias previas: “Deja que pasen los días y empiecen los cuentos de que no se puede sacar el dinero” o “Mientras lo den en efectivo no hay problema… hoy es una cosa, mañana otra”.

Tampoco faltaron las dudas sobre las condiciones del servicio: “¿Por cada 100 dólares cuánto entrega el Gobierno?”, se preguntó un usuario, reflejando la preocupación por posibles comisiones o tasas ocultas.

Otros, en cambio, resumieron el sentir general con frases más gráficas: “Verán como el anzuelo coge peces” o “Sigo con la pulga atrás de la oreja”, en clara alusión a la desconfianza generalizada.

Incluso factores estructurales como los apagones salieron a relucir: “Si hay corriente, claro…”, comentó otro usuario, recordando las limitaciones del contexto cubano.

CiberCuba publicó un listado completo de sucursales habilitadas desde Pinar del Río hasta Guantánamo, para que los cubanos puedan identificar dónde acceder al servicio en cada provincia.

El gobierno no lo ha dicho específicamente, pero se infiere que la disponibilidad del servicio depende de los dólares captados cada día en cada sucursal, lo que significa que podría no estar garantizado el servicio para todos los beneficiarios en todo momento.

El contexto en que surge esta medida es crítico en el país. Las remesas formales cayeron un 70% respecto a 2019, lo que ha presionado al gobierno cubano a buscar nuevas vías para captar divisas a través de los canales oficiales.

En paralelo, Correos de Cuba también reactivó su servicio de giros internacionales, sumándose a la estrategia del Estado de ampliar los mecanismos formales de recepción de dinero desde el exterior.

Desde Estados Unidos, el panorama también se ha complicado para los remitentes, ya que entró en vigor un impuesto federal del 1% sobre remesas enviadas en efectivo, lo que podría desincentivar el envío por canales formales.

Analistas y críticos señalan que todo este esquema responde a una estrategia del régimen para captar dólares en plena crisis, aprovechando la desesperación de las familias cubanas que dependen del dinero enviado desde el exterior para sobrevivir.