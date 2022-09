Piden ayuda para preso político de 80 años enfermo de cáncer en Santiago de Cuba

La esposa y otros familiares del preso político cubano Oscar Peña Rodríguez pidieron ayuda para el octogenario, que sufre cáncer de piel y está condenado a seis años de privación de libertad en una cárcel de Santiago de Cuba.

Dulce María Perdomo, esposa del preso político, considera injusta su sentencia y pidió apoyo internacional para que su cónyuge no muera en prisión, según trascendió en un video publicado por Ana Belkis Ferrer García en la cuenta de Facebook de su hermano José Daniel, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

“Yo pido ayuda porque es verdad que va a morir en prisión. Son 80 años los que tiene y no le ha hecho nada a nadie. Es injusto todo esto porque dicen que los viejos no van a prisión. Quiero que me ayuden porque él no ha hecho nada a nadie. ¿Por qué motivo lo tienen preso?”, expresó indignada la anciana esposa.

Perdomo especificó que Peña Rodríguez fue encarcelado por un arma que le ocuparon “de cuando la revolución, que era propiedad de su padre”.

Captura de Facebook / José Daniel Ferrer

Según su testimonio, el arma no disparaba, por ello no entiende los motivos de su condena y exige libertad y justicia para su esposo, recluido en el Colectivo 6 de Adulto mayor en la prisión santiaguera de Boniato.

En 2020 Peña Rodríguez fue arrestado bajo el cargo de tenencia ilegal de armas por conservar en su hogar un arma vieja e inservible de su difunto padre.

“Sabiendo y reconociendo que no funciona decidieron usarla como pretexto para descargar su odio y venganza una vez más, lo condenaron a seis años de prisión y allí languidece en condiciones crueles e inhumanas y sin debida atención médica ni alimentación”, escribió Ana Belkis en la descripción del post de Facebook.

No es esta la primera vez que Peña Rodríguez es acusado por motivos políticos. Desde hace más de cuatro décadas sufre la persecución del régimen a causa de su activismo, destacó en la publicación.

“La dictadura Castro Comunista lo comenzó a destruir física y psicológicamente hace unos 40 años, encarcelándolo por su activismo pacífico en pro de la libertad de nuestra sufrida tierra y trasladándolo al hospital psiquiátrico conocido como San Luis de Jagua en cuatro ocasiones, donde le aplicaban electroshock para destruirlo mentalmente”, sostuvo.

Como Perdomo, otros familiares de presos políticos han condenado las injustas sanciones impuestas a sus allegados y las malas condiciones de las prisiones donde están recluidos.

En días pasados, Roxana García Lorenzo, hermana del preso político del 11J Andy García Lorenzo, denunció los maltratos y amenazas contra su hermano en la prisión del PREE, de Santa Clara, donde permanece encerrado.

"Por cualquier cosa lo sacan de la fila de presos, sin él hacer nada. Está sancionado más de un mes sin llamadas telefónicas injustamente, y no vamos a saber nada más de él en ese tiempo”, expresó en su declaración.

La madre de dos presos políticos por manifestarse el 11J reclamó al gobierno cubano que brindara atención médica a uno de sus hijos, que llevaba más de dos semanas con fiebre, falta de aire, tos e inapetencia.

También el preso político Virgilio Mantilla Arango denunció las condiciones infrahumanas que sufren los reclusos en una prisión de Camagüey.

“Llevamos 5 días que la turbina de la prisión se rompió y el agua la están trayendo en una pipa, a todos los destacamentos, para tomar y para lavarnos. Esta es la situación que tenemos. Los reclusos tienen que mandar a buscar a su casa todo: los trapeadores, las frazadas, todos esos utensilios para poder tener la prisión limpia porque aquí no dan nada”, dijo hace apenas unos días.