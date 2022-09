Ulises Toirac defiende a Emilio Frías: "Estás jodido tú, no El Niño"

El humorista Ulises Toirac se sumó al grupo de artistas cubanos que han salido en defensa del músico Emilio Frías, director de la orquesta “El Niño y la Verdad”, víctima de la censura del régimen.

“He leído algunas noticias y opiniones acerca de lo sucedido en la Casa de la Música de Galiano con Emilio Frías ‘El Niño’ en su presentación. Le obligaron a terminarla para que no pudiera interpretar una de sus canciones que se llama ‘Cambio’... Y habla de eso, de cambiar la sociedad”, apuntó este lunes en su perfil de Facebook el actor cubano.

Comentó que, a raíz de la muerte del reconocido director y compositor Adalberto Álvarez, intercambió con Frías y quedó muy impresionado por su calidad interpretativa.

Captura Facebook/Ulises Toirac

“En lo sucesivo me di cuenta, además, de sus otras dotes como compositor y director de su agrupación. Está escapa’o. O sea, no hablamos de ningún rascapelo”, afirmó en su publicación sobre el músico, y añadió que no le sorprendía “que en la medida que su voz se fue haciendo crítica en las redes, la cosa se le hiciera angosta.”

“Existe la convicción de que quien no repita es enemigo, quien critique es opositor, quien lea la realidad con toda su imperfección y abogue por cambiarla, es mercenario. Que ‘hacerle juego al enemigo no es de patriotas’... Y por ahí pallá... Y se le estigmatiza, se le mete en una prisión social y se le marca a hierro pa’ siempre”, sostuvo el humorista en su defensa al director de orquesta.

Asimismo, recordó que estas prácticas siempre se han hecho y “nadie prueba que esté al servicio del Imperio, pero es traidor y apátrida. Y así se ha fundado una Legión de Enemigos. Gente que quiso un mejor país y terminó estigmatizado, bloqueado y sin posibilidades de trabajo”.

Opinó que “quien susurra en tu oído las palabras que te gustan no es tu amigo, es un adulón; quien dice pensar exactamente como tú, ni es sincero ni te aporta nada, quien repite lo que dices te debilita, no te hace fuerte”.

Toirac consideró que “no se hace obra colectiva como se hacen las redes de internet: con torres repetidoras que hacen llegar más lejos una señal. Se hace con el sentido común, con el aporte de todos, con la opinión y los brazos de todos. Y nadie tiene la verdad absoluta en la mano. Cualquierita puede tener una opinión errónea. Y cuando digo ‘cualquierita’, digo a todos los niveles. Acusar de mala fe a quien no piensa igual, aísla y lleva al fracaso de quien acusa”.

“Y si te parece que no hace falta un cambio estando las cosas como están... Estás jodido tú, no El Niño”, dijo finalmente el humorista a los censores de Frías. durante un concierto este sábado en .

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron el momento en que un técnico de audio que se negaba a apagar los equipos de amplificación fue sacado la noche del sábado de la sala principal de la Casa de la Música de Galiano, en La Habana, por un guardia de seguridad que literalmente cargó al hombre para sacarlo del recinto.

El activista Manuel de la Cruz explicó en Facebook que le apagaron el audio a Emilio Frías para impedir que cantara su tema musical “Cambio” -previsto para estrenarse en Youtube el próximo 16 de septiembre- y que personal de seguridad del local expulsó con suma violencia a un técnico de audio que se negaba a apagar los equipos de amplificación sonora del sitio, algo que quedó captado en cámara.

Frías también reaccionó al episodio de censura de que fue víctima y lo hizo con un estremecedor texto en el que advirtió que “un día todo será diferente en Cuba” y llegará el fin de la que calificó de “absurda ideología sanguinaria”.

“Un día todo será diferente, un día mis pupilas aún jóvenes pero agotadas de tanto sufrimiento, verán la luz de la esperanza reflejada en el calor de un beso, un día la vida vendrá a buscar a la muerte y le enseñará sus manos llenas de vida, a sus ojos llenos de muerte, y renacerá como el ave fénix de entre sus cenizas ‘El Amor’”, escribió el cantante en Facebook en una emotiva publicación en la que no hizo referencia directa al incidente.

“¡Un día los niños reirán, los abuelos descansarán de nuevo en su sillón, los jóvenes tendrán un sueño, pero un sueño aquí! Al lado de sus padres y sus hijos. Un día seré testigo de que la indolencia, el abuso y la avaricia fue el final y la extinción de una absurda ideología sanguinaria, que costó sangre, dolor y lágrimas”, añadió el intérprete.

En defensa del músico también salió Israel Rojas, líder de la agrupación Buena Fe y destacado defensor del régimen cubano, quien rechazó la censura contra Frías.

“No estoy de acuerdo con lo sucedido en la Casa de la Música de Galiano con Emilio Frías (El niño) y su agrupación. A menos que la obra sea una afrenta a la dignidad humana o una incitación a la violencia, todas las ideas deben y tienen que ser expuestas. Para eso es el arte también”, dijo Rojas en su perfil de Facebook.

Otra artista cubana que mostró su solidaridad con Frías fue la cantante Yeny Valdés, exintegrante de la orquesta Van Van, quien pidió a los artistas el apoyo dentro de Cuba para El Niño.

“Por favor, hago un llamado a mis seguidores en Cuba para que se mantengan atentos con la situación de Emilio Frías. Si algún colega de música que tenga un poco de dignidad lo puede apoyar, sería hermoso. No lo dejen solo”, pidió Yeny.