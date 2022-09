Vecina del Hotel Saratoga recorre ruinas de su casa: "Seguimos como el primer día"

Vecina del Hotel Saratoga en La Habana recorrió las ruinas de su casa en el edificio Prado 609, impactado por la explosión ocurrida a principios de mayo último y aseguró que siguen “como el primer día”.

Bárbara Tenreyro compartió este lunes en su perfil de Facebook un video de su recorrido por el edificio, ubicado al lado del inmueble turístico, en el que muestra el estado en que quedó y cómo ha sido saqueado después de haber sido impactado por la explosión.

Tenreyro expone cómo las casas, además de los daños ocasionados por la explosión, le han sustraído desde instalaciones eléctricas, sanitarias, de cocina, equipos, muebles, puertas, rejas, entre otros elementos más.

Captura Facebook/Bárbara Tenreyro

A principios de este mes, en otra publicación Bárbara recordó que ese día se cumplía cuatro meses de la tragedia y que “los vecinos de Prado 609 seguimos como el primer día, sin una respuesta a qué será nuestro futuro”.

También, al cumplirse tres meses de los sucesos que los obligaron a abandonar sus hogares escribió en su perfil de Facebook que estaban “en una situación en la que ningún ser humano quisiera estar: fuera de nuestro hogar y de todo lo que construimos con esfuerzo propio como resultado de muchos años de trabajo”.

En esa ocasión apuntó, además, que “hemos perdido nuestros recuerdos, nuestra estabilidad emocional y lo más importante a personas queridas que nos acompañaron durante mucho años. Todo esto debido a causas ajenas a nosotros provocado por la explosión del Hotel Saratoga”.

En ese momento reconoció que ellos habían sido atendidos de inmediato y que les brindaron dónde vivir, “aunque nunca como nuestros hogares”.

No obstante, dijo, “pasado el tiempo ya se alargan las soluciones. Esperando un dictamen de la ENIA no recibimos la respuesta que necesitamos para saber qué va a pasar con nuestro edificio”

“Los vecinos quisimos sacar muchas más cosas que quedaron y no lo permitieron, porque era peligroso por posible derrumbe, pero al visitarlo hace unos días nos encontramos que han sustraído desde fregaderos, losas de pared , hasta efectos electrodoméstico, etc. No sabemos quiénes fueron los autores de este hecho y nadie dice de quién es la responsabilidad, habiendo prometido que cuidarian del lugar”, denunció, además.

Añadió, que “no se ha hecho nada allí, los escombros siguen en los pasillos e incluso comida putrefacta desde el día de la explosión. Sólo pedimos respuestas a todo lo sucedido y soluciones para lo sucedido en nuestro edificio de Prado 609. Dando gracias a Dios que la mayoría no perdimos la vida, aunque sí no ha traído disgustos y problemas de salud, derivados de la fuerte situación vivida y que continúa”.

En los trágicos sucesos del hotel Saratoga, que dejó como saldo a 46 personas fallecidas y casi un centenar de heridos, se ocasionaron importantes daños materiales a una escuela, el Teatro Martí, el Capitolio Nacional, edificios multifamiliares, entre otros.

En la última semana trascendió que la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana (OHCH) emprendió la restauración del Teatro Martí, joya de la arquitectura capitalina afectada por la explosión del inmueble turístico.

Los especialistas encargados de la obra dijeron al periódico oficialista Trabajadores que la onda expansiva causó más daños de los que se estimaron en un inicio y que en particular fueron sorprendidos por el estado en que quedó la cubierta del inmueble patrimonial.

Perla Rosales, directora adjunta de la OHCH, afirmó que quedaron expuestas las grandes vigas que sostienen esta parte del edificio y que “eso exigió desmontar todo el falso techo para poder trabajar. La solución de proyectistas, inversionistas e ingenieros fue colocar zunchos, especie de abrazadera metálica que se usa para sujetar elementos constructivos, en este caso las vigas”.

La funcionaria afirmó que en aras de ahorrar tiempo y materiales han tratado de reutilizar todo lo posible y que “todo estará listo para reabrir el 11 de septiembre, y lo haremos con un concierto homenaje dirigido por Rolando Almirante con el cual conmemoraremos el 80 cumpleaños de Eusebio Leal”, indicó.

De acuerdo con Rosales el Hotel Saratoga también será recuperado por el gobierno, que no ha dicho nada al respecto de la reconstrucción de las casas particulares dañadas por la explosión y mucho menos sobre la compensación a las víctimas y sus familiares.