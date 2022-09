Madre cubana pide ayuda para su hijo hospitalizado en Rusia

Una madre cubana lanzó un pedido de ayuda humanitaria para su hijo Leodimar Almanza Recio que lleva más de tres meses hospitalizado en un hospital de Rusia.

“Buenos días, bendiciones para todos, estoy escribiendo sobre este muchacho q es mi hijo desde Cuba para pedir una ayuda humanitaria para que me lo traigan para Cuba. Él lleva más de tres meces hospitalizado en rusia. Por favor necesito que me ayuden a traerlo para Cuba”, escribió Niurka Recio en el grupo de Facebook “Cubanos en Moscú”.

En declaraciones enviadas a CiberCuba, Recio precisó que su hijo estaba muy grave en principio, pero se ha ido poco a poco recuperando.

Aseguró, además, que no tiene como costearse un pasaje a Rusia y que lleva más de tres mese sin poder hablar con su hijo y recibiendo actualizaciones sobre su estado de salud a través de las redes sociales.

Recio pidió también la solidaridad de cualquier persona que pueda llevarle cosas a el hospital en Rusia.

“Se lo voy a agradecer toda la vida”, expresó.

Esta madre cubana está disponible en el número 51097528 para quien quiera conocer más sobre el caso y pueda ayudar a su hijo.

Hace unos días, la moderadora del grupo en Facebook Cubanos en Moscú hizo público otro pedido de ayuda para este ciudadano de la isla que está hospitalizado en la capital de Rusia.

“Tenemos un ciudadano cubano hospitalizado hace más de tres meses en el hospital de enfermedades infecciosas No. 11, Rabuhina. Él se llama Leodimar Almanza. Estuvo muy grave con peligro para la vida y se ha ido mejorando paulatinamente. El hospital se comunicó con nosotros para informarnos que no puede satisfacer las necesidades de alimentación que en estos momentos necesita y la familia en Cuba dice que no tienen recursos para ayudarlo”, refiere la publicación de Madaysi Gutiérrez en el citado grupo de la red social, quien refiere residir en ese país desde hace varios años.

También apuntó que en la embajada de Cuba en Moscú “estamos recogiendo alimentos para llevarlos al hospital. Solamente podríamos llevar latas de carne, jugo, galletas/pan. Cosas que no necesiten refrigeración. En caso de poder cooperar por favor, llevar los alimentos al Consulado de 09:00-13:00 y de 14:00-16:00”.

Asimismo, comentó que el hospital donde se encuentra el ciudadano cubano está en las afueras de Moscú, que contactar con el enfermo “va a ser imposible, ya que es un hospital infeccioso y aquí en Rusia a los hospitales normales no dejan entrar por lo de la Covid, imagínense ese”.

En los comentarios a esta publicación un usuario apuntó que “por primera vez veo al consulado intervenir por un cubano. Pensé que nada le incumbía, pese a los tantos hechos que se publican cada día relacionado con los cubanos ahí”.

En marzo de este año, cubanos varados en Rusia, tras el cierre del espacio aéreo por la invasión a Ucrania, denunciaron en redes sociales y medios de prensa independientes que se sentían abandonados y estaban atravesando por un duro momento sin comida, trabajo, ni dinero, en medio de guerra de Putin.

Varios de ellos compartieron, además, su testimonio con CiberCuba e indicaron que estaban viviendo días muy difíciles, sin que las autoridades de la isla den una respuesta clara sobre cuál será el proceder para solucionar los diferentes casos.

“No hay trabajo aquí. Necesitamos una respuesta o solución", denunció una mujer que confesó sentirse inquieta. "Formo parte de un gran grupo de cubanos que nos encontramos varados en Rusia por la restricción de vuelos Cuba. Estamos desesperados, la Embajada cubana no tiene respuesta para los que estamos acá, que no podemos trabajar y que debido al cierre de vuelos estamos ilegal. La policía nos meterá presos si pasamos de los 90 días”, dijo uno de los varados.