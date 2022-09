Lester Hamlet y Alberto Pujol se reencuentran en Miami

El cineasta cubano Lester Hamlet, recién llegado a Estados Unidos, se reencontró en Miami con su compatriota y amigo, el actor Alberto Pujol.

"Mi Diego. El gran Alberto C Pujol", dijo Lester en su muro de Facebook, junto a una foto de ambos abrazados.

Foto: Captura de Facebook / Lester Hamlet Veira Rodríguez

Diego es el personaje que interpretó Albertico en la película Casa Vieja, que dirigió en 2010 Lester Hamlet, y que considera su trabajo más importante.

Lester llegó a Estados Unidos la semana pasada, tras haber denunciado días antes que el gobierno de Cuba lo había desterrado.

"Septiembre, 2022. ¡La amistad y la lealtad, por sobre todas las cosas!", dijo en sus redes sociales el cineasta, quien fue recibido en un aeropuerto estadounidense por un joven que fue su pareja varios años y actualmente es un gran amigo.

En sus primeras declaraciones en el país, el realizador criticó duramente al régimen cubano y afirmó que "Cuba no es un país, sino una finca con dueños".

"Estos dueños tienen hospitales, tienen escuelas, tienen tiendecitas. Tu vives dentro de una finca. Era como un Truman Show al que uno está expuesto, doloroso, vejatorio, humillante y donde el ser humano cada vez importa menos", dijo en una entrevista transmitida por Telemundo 51.

A finales de agosto, el cineasta denunció que el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfico (ICAIC) lo había sancionado a cinco años sin poder ingresar al país.

"Destierro de la ínsula. Antier por la mañana recibí una llamada del departamento de Protocolo del ICAIC para hacerme saber que, por no haber regresado a la Isla en tiempo -un tiempo determinado por ellos- se me ha aplicado una sanción que me impide regresar a Cuba en los próximos cinco años", reveló en Facebook.

En respuesta, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, desmintió al ICAIC y alegó que Lester tenía el derecho constitucional de regresar a la Isla.

"Lester Hamlet puede regresar a Cuba cuando lo desee, es un derecho constitucional. Cualquier otra cosa que le hayan dicho desde Protocolo del ICAIC, es un error", escribió Alonso en Twitter.