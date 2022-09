Gobernador DeSantis envía dos aviones con inmigrantes venezolanos de Florida a Massachussets

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, envió dos aviones de inmigrantes venezolanos hacia Massachussets, considerado un destino santuario para los indocumentados.

“Puedo confirmar que los dos aviones con inmigrantes ilegales que llegaron a Martha’s Vineyard hoy fueron parte del programa de reubicación del estado para transportar a inmigrantes ilegales a destinos santuario. Estados como Massachusetts, Nueva York y California facilitarán mejor el cuidado de estas personas a las que han invitado a nuestro país al incentivar la inmigración ilegal a través de su designación como ‘estados santuario’ y el apoyo a las políticas de frontera abierta de la Administración Biden”, apuntó una declaración de este miércoles de la directora de comunicaciones de Florida, Taryn Fenske, difundida en Local 10.

Según el citado medio, se desconoce la cantidad de migrantes enviados por vía aérea hasta Massachussets. Tampoco ha trascendido si continuarán los vuelos con migrantes indocumentados hacia ese u otro estado.

Este programa comenzó en Florida tras la aprobación de un presupuesto de 12 millones de dólares para facilitar la remoción y reubicación de inmigrantes indocumentados en estados santuario.

A finales de agosto trascendió que DeSantis también planea enfrentar la avalancha de inmigrantes cubanos hacia el estado de Florida reenviándolos en autobuses a Delaware, una iniciativa de abierto rechazo a la política de la administración de Joe Biden sobre la admisión de refugiados por la frontera.

"El estado no tiene jurisdicción sobre el tema de inmigración, pero sí tenemos jurisdicción sobre el bienestar de nuestros residentes y nuestras comunidades, y por eso el gobernador trabajó con la Legislatura para conseguir fondos y tratar de asegurar que [ante] esas personas que vengan ilegales, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, no vamos a pensar qué podemos hacer, y los vamos a enviar muy francamente [sic] al estado de Delaware, al estado del presidente", dijo la vicegobernadora Jeanette Núñez durante una entrevista radial en Miami.

"Lo que hemos hecho y que tratamos de continuar haciendo es tener una postura a nivel estatal sobre eso", afirmó Núñez tras conocerse que 177,848 inmigrantes cubanos ingresaron a territorio estadounidense en los primeros 10 meses del año fiscal 2022, de ellos más de 175 mil por la frontera mexicana.

Se trata del mayor éxodo irregular de cubanos hacia Estados Unidos en la historia de la nación americana. La estampida cubana acumula 208,023 personas registradas sin documentos en los casi 19 meses de la administración Biden, lo que supera ampliamente otras crisis migratorias desde Cuba, como el Mariel, en 1980, los balseros de 1994, y Camarioca, en 1965.

La propuesta de Florida sigue los pasos del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, quien implementó la estrategia de enviar inmigrantes llegados a su estado por la frontera rumbo a Washington DC, desde abril, y más recientemente hacia la ciudad de Nueva York.

Este jueves también el gobernador de Texas envió dos autobuses con migrantes hasta cerca del domicilio de Kamala Harris en Washington.

“Esta mañana, dos autobuses de migrantes de Texas llegaron al Observatorio Naval en DC. La vicepresidenta Harris afirma que nuestra frontera es ‘segura’ y niega la crisis. Estamos enviando a los migrantes a su patio trasero para pedir a la Administración Biden que haga su trabajo y asegure la frontera”, apuntó Abbott en Twitter.

También el gobernador de Texas difundió el reporte de Fox News con la llegada de los migrantes a las inmediaciones del Observatorio Naval en la capital estadounidense.

Según el citado medio, los migrantes salieron de Del Río, Texas, y llegaron en la mañana de este jueves hasta cerca de la residencia de la vicepresidenta de EE. UU.

El grupo está compuesto por más de cien personas que fueron recogidas en Eagle Pass, Texas, y son oriundos de Venezuela, Uruguay, Colombia y México.

En las últimas semanas, Abbott ha enviado decenas de autobuses a Washington, D.C., Nueva York y Chicago con personas que cruzan la frontera, bajo el argumento de que las ciudades fronterizas de Texas están desbordadas.

También dice que los gobernantes de las ciudades de corte liberal deben afrontar la realidad de la crisis fronteriza.

A principios de este mes, el gobernador de Texas comenzó a enviar autobuses hacia Chicago con 80 y 100 migrantes provenientes de diferentes regiones de América Latina, incluidos casi 30 niños pequeños que fueron dejados en la estación de tren.

En este primer traslado la mayoría de los indocumentados dijeron ser de Venezuela. Según la cadena de noticias Fox, el propio gobernador Greg Abbott, dijo en un comunicado que espera que la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, reciba a los migrantes, ya que se trata de una ciudad santuario.

"La inacción del presidente Biden en nuestra frontera sur sigue poniendo en riesgo la vida de los tejanos -y de los estadounidenses- y está agobiando a nuestras comunidades. (...) "Para seguir proporcionando un alivio muy necesario a nuestras pequeñas ciudades fronterizas invadidas, Chicago se unirá a otras ciudades santuario como Washington, D.C. y la ciudad de Nueva York como un lugar de entrega adicional", afirmó Abbott al respecto.

A finales de julio, la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, pidió al gobierno federal la activación de la Guardia Nacional para "apoyar" la llegada de miles de migrantes a la capital estadounidense desde Texas y Arizona.