Hijo del profesor Pedro Albert teme por su vida en prisión de Valle Grande

El hijo menor del profesor cubano Pedro Albert Sánchez pidió su liberación inmediata, teniendo en cuenta que el detenido padece de cáncer y se encuentra en huelga de hambre en la prisión de Valle Grande.

Albert Sánchez se encuentra detenido, sin causa formal ni fecha de juicio, desde noviembre de 2021 por expresar sus inconformidades con el gobierno cubano.

"Mi papá se va a morir, está en huelga de hambre hace dos días. No come, no toma agua", dijo con desesperación Pedro Antonio Albert.

La familia de profesor de 66 años mostró preocupación por el detenido, ya que es una persona muy obstinada y cuando toma una decisión es capaz de llevarla hasta el final a pesar de las consecuencias que pueda tener.

"Temo por la vida de él. No quisiera que pasara lo peor, pero sé que puede pasar", apuntó el joven cubano.

Asimismo, reveló que el detenido no quiere hablar con nadie y mucho menos que el oficial de la Seguridad del Estado que lo atiende utilice a la familia para que deponga su huelga de hambre.

"Suéltenlo, porque mi padre no es un delincuente, es un profesional con dignidad, que es lo que ustedes no tienen", expresó Albert.

Un familiar consultado posteriormente por CiberCuba aseguró que la última noticia que se tiene de Albert Sánchez es que lo trasladaron a la enfermería de la prisión de Valle Grande, aunque esto no ha sido posible contrastarlo con fuentes oficiales.

Una antigua estudiante del profesor, que pidió no ser identificada, se mostró preocupada por la situación que atraviesa Albert Sánchez y no entiende por qué hacen eso con él.

"Es un ser humano valioso que ha dedicado su vida a la pedagogía y hoy quieren silenciarlo en una prisión", afirmó.

La joven cubana, recordó cuando gracias a él no solo ganó un profesor sino un amigo, capaz de dedicar horas extras a sus alumnos siempre que hiciera falta.

"Jamas pensé que conocería a un ser humano excepcional que nos enseñaba Física y la combinaba con lecciones de amor, sinceridad, ética, empatía, responsabilidad, dignidad. Pedro Albert era el evangelio vivo del que nos hablaba José Martí y la prueba viviente de que Cuba necesita cambiar", finalizó.

Pedro Albert Sánchez fue detenido por la Seguridad del Estado en los días previos a la convocatoria de una manifestación en noviembre de 2021.

Con anterioridad había protagonizado diferentes protestas pacíficas en espacios públicos de La Habana, como una caminata en silencio entre el Vedado y el casco histórico de la ciudad.

El docente padece de cáncer y otras enfermedades, aunque las autoridades no han tenido en cuenta esto para ponerlo en libertad.