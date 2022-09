Bad Bunny estrena videoclip de “El Apagón” con un reclamo por la gente de Puerto Rico

Bad Bunny estrenó este viernes el videoclip de El Apagón, pero más allá de ser el audiovisual de uno de los temas de su último disco, se trata de un material que se suma a las miles de voces que hoy día denuncian la precaria situación económica y social en Puerto Rico.

El videoclip de El Apagón acompaña un reportaje de investigación “Aquí vive gente”, de la periodista independiente Bianca Graulau, sobre la situación, económica, política, social y energética que se vive en la isla caribeña.

El Conejo Malo envía un mensaje de amor a su tierra, realza a su gente y sus logros pero también convierte el tema en una fuerte denuncia.

El Apagón comienza con una mezcla de bomba, ritmos folklóricos y urbanos pero de momento el videoclip se interrumpe y comienza el reportaje hablando de los apagones que en los últimos meses han dejado sin luz a decenas de miles de puertorriqueños.

El primer momento de denuncia en el audiovisual pone en el punto de mira al gobierno de Pedro Pierluisi y a una compañía privada de Estados Unidos y Canadá que tomó el control de la electricidad en Puerto Rico.

“Maldita sea, otro apagón. Ey, vamo' pa' lo' bleacher a prender un blunt. Antes que a Pipo le dé un bofetón", regresa cantando Bad Bunny quien asegura que “Puerto Rico está bien cabrón”.

“La capital del perreo, ahora todos quieren ser latino. No, ey, pero les falta sazón, batería y reguetón. Cuida'o con mi corillo, que somo' un montón”, dice otro fragmento de la letra haciendo alusión a una de las frases de “Métele Sazón”, el éxito musical de Tego Calderón, el rapero y cantante puertorriqueño considerado uno de los pilares de ese género musical.

La canción da un giro importante cuando cambia totalmente de ritmo y se convierte en un tema EMD (Electronic Dance Music) en el que se repiten dos coros y luego aparece la voz de Gabriela Berlingerila, amiga del Conejo Malo.

“Yo no me quiero ir de aquí, que se vayan ellos. Lo que me pertenece a mí se lo quedan ellos. Esta es mi playa, este es mi sol. Esta es mi tierra, esta soy yo”, se escucha en la voz de la modelo puertorriqueña.

En lo adelante el reportaje “Aquí vive gente” recoge testimonios de varios puertorriqueños que son víctimas del desalojo cuando las tierras donde están ubicadas sus viviendas son vendidas a empresas y propietarios extranjeros.

En alrededor de otros 18 minutos la verdadera realidad de Puerto Rico: Las dificultades que enfrenta la mayoría para vivir y las comodidades que tienen unos pocos.

En pocas horas el puertorriqueño ha logrado que el audiovisual tenga casi un millón de reproducciones en YouTube y más de 11,000 comentarios.

