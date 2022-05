Gabriela Berlingeri, novia de Bad Bunny, se luce posando en bikini desde el paraíso

Todavía quedan unas semanas para que comience oficialmente el verano, pero en Instagram ¡ya está inaugurada la temporada de bañadores y bikinis! Influencers, cantantes y modelos ya nos han regalado sus primeros posados del año desde lugares paradisíacos y una de ellas fue Gabriela Berlingeri, pareja de Bad Bunny, que ha disfrutado de uno de los muchos rincones de ensueño de su Isla y lo ha querido compartir con todos sus seguidores.

La joven empresaria subió algunas fotos posando junto a las cristalinas aguas puertorriqueñas, unas imágenes que rápidamente provocaron una avalancha de likes entre sus fans hasta superar los 700 mil.

"Aquí donde nada molesta", comentó Gabriela de estos momentos de relax y tranquilidad que disfrutó en la playa de Culebrita en Puerto Rico con un dos piezas que combina el azul y el negro.

Gabriela Berlingeri tuvo un papel fundamental en el disco de su novio Bad Bunny, "Un Verano Sin Ti". Además de formar parte de la promoción del mismo junto a Mario Casas, el puertorriqueño contó con su chica para la canción "El Apagón", donde habla de su amor por su isla.

Al final del tema, escuchamos a Gabriela cantando algunos versos. "Yo no me quiero ir de aquí, no me quiero ir de aquí, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que se vayan ellos. Lo que me pertenece a mí se lo quedan ellos, que se vayan ellos. Esta es mi playa, este es mi sol, esta es mi tierra, esta soy yo", canta la boricua.

Esta no es la primera vez que la pareja colabora en una canción. Durante la cuarentena por coronavirus en 2020, presentaron "En Casita".

