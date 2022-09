Cubana con cáncer rectal pide ayuda para instalación de un baño en su domicilio

Niurvis Leibis Vázquez Matos, una cubana enferma de cáncer rectal, lanzó un pedido de ayuda en las redes sociales para la instalación de un baño en su domicilio.

Vázquez Matos, quien reside en Finca Sofía, en el municipio matancero de Jovellanos, fue operada hace un tiempo de un cáncer rectal, y en estos momentos recibe tratamiento de quimioterapia.

Facebook / Niurvi Vázquez

“La herida me cierra y vuelve y se abre, como no puedo trasladarme con facilidad porque no me puedo sentar”, explicó.

La casa de la joven no tiene baño, solo una letrina afuera, por lo que, debido a su condición, se le hace muy complicado trasladarse y hacer sus necesidades.

Vázquez Matos, vive con una niña de 13 años y le ha planteado hace meses su complicada situación a las autoridades de ese territorio, quienes, pese a su insistencia, no le han dado solución al caso.

“Le informé a la presidenta del gobierno de Jovellanos Lucila María Hernández, la cual vino hasta mi casa, le tomó fotos: porque solo pido baño porque lo que tengo es una letrina fuera de la casa y no puedo ir a ese baño. Ella me planteo que no tenía en esos momentos juego de baño, pero iba a ver q hacía”, relató.

Vázquez Matos denuncia que ya han pasado varios meses sin que esta funcionaria le haya dado respuesta, y ahora, que se están dando subsidios para la construcción, “debido a q mi casa no tiene propiedad se me dice q no tengo derecho”.

“Y aunque mi casa no está en buen estado, solo estoy pidiendo un baño. Por favor, necesito una respuesta a mi situación, porque paso mucho trabajo haciendo mis necesidades inclinadas en una cubeta y nadie me da respuesta”, concluyó.

En los últimos años, coincidiendo con la creciente escasez y crisis económica en Cuba, cada vez más ciudadanos con problemas de salud en la isla se ven obligados a recurrir a las redes sociales en busca de medicamentos, insumos sanitarios o soluciones a sus problemas de vivienda o de otro tipo.

Este mismo sábado trascendió que Karina Ricardo Vera, residente en Deleite, poblado del municipio holguinero de Antilla, pidió ayuda a las autoridades cubanas para acceder a una vivienda con condiciones donde cuidar de su hijo, que nació con graves problemas de salud.

El niño se llama Álvaro Cárdenas Ricardo, tiene dos años y padece de artrogriposis múltiple congénita y encefalopatía estática, entre otras enfermedades, que lo hacen dependiente de una máquina para respirar y debe alimentarse con sondas.

El menor vive con su familia en una casa de madera con techo de zinc, sin las condiciones necesarias para garantizar su bienestar, situación que se agudiza cada vez que hay un apagón.

Cuenta la madre que con solo unos meses de nacido presentó toda la documentación de su caso a las autoridades locales, pero se perdieron y por ello no recibió ayuda.

Hace unos días, un joven cubano de 24 años amputado de ambas piernas pidió ayuda para conseguir un aditamento de silicona para que las prótesis que tiene no le hagan tanto daño.

En junio, una familia cubana en Guantánamo suplicó ayuda para salvar la vida de una niña con microcefalia, necesitada con urgencia de una válvula para drenar líquido cefalorraquídeo.