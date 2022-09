Joven cubano pide ayuda con prótesis para piernas amputadas: "Las que tengo me hacen mucho daño"

Un joven cubano de 24 años amputado de ambas piernas pidió ayuda para conseguir un aditamento de silicona para que las prótesis que tiene no le hagan tanto daño.

"Mi nombre es Yasmany Jasiel García Sánchez, tengo 24 años, soy doble amputado. Subo estas fotos para que todo el mundo las vea. Tengo dos prótesis pero me hacen mucho daño. Ya ustedes ven el pelado que me hacen", escribió en Facebook el joven, residente en el municipio Cruces, en Cienfuegos.

"Yo necesitaría unas siliconas para que no me hagan tanto daño. Me gusta mucho el deporte", añadió García Sánchez, quien pidió que la publicación llegue a los directores del hospital "Cubarada", ello en referencia, al Centro Nacional de Ortopedia Técnica Cuba-RDA.

(Fuente: Captura de Facebook/Yasmany García)

Yasmany García compartió algunas fotos en las que se ve el aditamento que necesitaría para las prótesis, así como las heridas que sufre en sus extremidades inferiores por las prótesis que está usando.

Imágenes publicadas por el joven en sus redes sociales revelan que, efectivamente, practica ejercicios con regularidad y que el deporte es una de sus pasiones.

(Fuente: Facebook/Yasmany García)

"Mi vida, hay que buscar soluciones. Por ejemplo, las mías también me pelan pero yo lo solucioné poniendo una media y después la silicona", escribió en los comentarios una internauta que tenía la misma dificultad.

"Pero yo no tengo la silicona, eso es lo que me hace falta a mí, la silicona", reiteró el joven en respuesta.

En los últimos años, coincidiendo con la creciente escasez y crisis económica en Cuba, cada vez más ciudadanos en la isla se ven obligados a recurrir a las redes sociales en busca de medicamentos o insumos sanitarios.

En algunos casos incluso la urgencia de conseguirlos es tal que la propia vida de los pacientes depende de ello.

En junio, una familia cubana en Guantánamo suplicó ayuda para salvar la vida de una niña con microcefalia, necesitada con urgencia de una válvula para drenar líquido cefalorraquídeo.

A finales de marzo la prensa oficialista cubana admitió la escasez de medicamentos e insumos sanitarios en las farmacias y hospitales del país y aseguró que la solidaridad ha salvado a los cubanos de morir por la falta de medicinas.

"La solidaridad nos ha salvado de los momentos más críticos", afirmó en un reportaje la periodista oficialista Gisela García, al tiempo que criticó a los revendedores, a los cuales el gobierno ha señalado en varias ocasiones como "causantes" del problema.