Director de teatro Adonis Milán emigra a España

El director de teatro Adonis Milán, quien estaba al frente del grupo de Perséfone Teatro, anunció este lunes su salida de Cuba.

“Hola estoy en España, estoy aquí hace casi una semana. En estos días contaré cuáles fueron las circunstancias de mí salida de la isla”, escribió Milán en Facebook.

Aunque Milán no ha esclarecido aún las peripecias de su salida de la Isla, en uno de los comentarios vertidos en su post, ante la pregunta de si se sentía feliz, Milán respondió “no realmente, por lo que es de suponer que su exilio esté relacionado con el hostigamiento constante que la Seguridad del Estado ha mantenido en contra del artista independiente y el grupo que dirige.

En un texto publicado este lunes en el medio independiente Rialta Magazine, Adriana Fonte valoraba el trabajo de Milán como continuador de los escasos intentos por hacer en Cuba un teatro a contrapelo de las instituciones y el poder.

“Hijos de la producción autoconvocada, Adonis Milán y su Perséfone Teatro son una reacción no solo al sistema que nos envuelve, sino al panorama actual del teatro cubano”, consideraba Fonte.

Por ese carácter contracultural, iconoclasta, crítico y de resistencia ante el poder, el trabajo de Milán resultaba incómodo a las instituciones del oficialismo cubano y fue víctima de la represión por parte de la policía política del régimen.

En 2017, la Asociación Hermanos Saiz expulsó a Milán de sus filas, censuraron su grupo y amenazaron a los actores, tras lo cual intentó en vano hacer teatro independiente, desde el interior de un apartamento.

En 2019, Milán se vio obligado a cambiar las tablas por el audiovisual, debido a la censura que sufría por la Seguridad del Estado.

“Cuando la Seguridad frustró mi proyecto Andrómaca y amenazó a la actriz, a cinco días antes del estreno, yo me di cuenta de que el teatro tiene una dinámica de trabajo que es muy fácil sabotear; entonces decido buscar otro frente de trabajo, de creación, donde pueda seguir haciendo lo que más amo: la dirección de actores y la puesta en escena”, explicó en ese entonces.

El joven artista sufrió numerosas detenciones. En una de ellas, los agentes represivos lo amenazaron con dispararle un tiro en la cabeza, y lo conminaron a trabajar para ellos como informante, debido a su relación con el líder del Movimiento San Isidro Luis Manuel Otero Alcántara.

“Me dijeron que si volvía allí y si hacía alguna acción con la bandera, me iban a meter preso. Me hicieron firmar una declaración que yo bajo miedo e intimidación firmé, que decía que no iba a ir al espacio de Luis Manuel Otero Alcántara”, precisó en ese entonces.

En los últimos tiempos, Milán había continuado, pese a las presiones, llevando adelante su proyecto Perséfone Teatro en condiciones muy precarias.

“Perséfone Teatro siempre ha trabajado en el agujero de la ciudad, en las ruinas de la ciudad. Aun así, nos hemos reinventado. Estoy diciendo que en algún momento los actores han tenido que pagar de su bolsillo las escenografías, los vestuarios… Tengo un cuarto en mi casa que es un almacén de cosas que consigo, que compro, que me regalan: ropa vieja, utilería”, confesaba.