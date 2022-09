Cubano víctima de intento de decomiso de aceite en Villa Clara vive en EE.UU.

Yasmany Paz, un cubano residente en el estado norteamericano de Texas, fue a quien dos policías intentaron decomisarle un galón de aceite que acabó derramado en el suelo tras la enérgica intervención en el incidente de la hermana del joven; imágenes que se hicieron virales en redes sociales en los últimos días.

“Yo venía en una moto alquilada y los policías como a unas cinco cuadras de la casa pararon para un chequeo de rutina, miraron que todo estaba en orden y se interesaron en el galón de aceite traíamos”, relató a America Noticias Yasmany, que todavía se encuentra de visita en Cuba.

El joven cuenta que tras descubrir el aceite los policías pidieron de forma insistente el comprobante. Él les dijo que el aceite era comprado en una tienda pero que no tenía en su poder el ticket de compra, así que los agestes concluyeron de forma arbitraria que “era de procedencia ilícita”.

Le dijeron que tenía que acompañarlos a una unidad de la policía para una revisión y para que explicara a las autoridades dónde había conseguido el aceite.

“Mi hermana cuando llegó, destapó la olla”, cuenta Yasmany sobre su familiar, que arribó al lugar tras ser presuntamente avisada del incidente.

Según el relato del joven, cuando su hermana llegó ya la policía había guardado en la patrulla el galón de aceite y le estaban diciendo a él que se subiera a la patrulla para que se fuera con ellos.

“Él no va a ningún lugar y ¿el aceite dónde lo tienen? Ustedes son unos frescos y unos falta de respeto, mi hermano viene de muy lejos aquí para comprarnos comida para nosotros, para que ustedes descaradamente vengan a robarnos y a quitarnos las cosas. Ustedes no se van a llevar nada”, le habría dicho la mujer indignada segundos antes de sacar ella misma el galón de aceite del vehículo y derramarlo en el suelo.

Según el relato del joven, su hermana le dijo claramente a la policía que ellos se querían robar el aceite, algo que se vio en el breve fragmento del incidente que se viralizó en redes sociales y al que reaccionaron indignados miles de internautas en los últimos días.

Yasmany explica que cuando los policías se enteraron de que él vivía en Estados Unidos fue cuando se pusieron nerviosos y salieron rápidamente del lugar.

“No se llevaron el aceite, lo derramamos, se perdieron 14 mil pesos pero no me interesa, yo estoy muy feliz y muy contento porque no se lo pudieron quedar”, concluyó el joven, quien lamentó, al mismo tiempo, que su familia no se pudiera quedar con un producto que tanto necesitan.