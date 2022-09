Cubanos se llevan lancha de prácticos del puerto de Mariel hacia Estados Unidos

Cubanos se llevaron la lancha de los prácticos en el puerto del Mariel, de la provincia de Artemisa, hacia Estados Unidos, según información trascendida en redes sociales por familiares de los migrantes irregulares.

“Necesito me ayuden a compartir este mensaje. Mi sobrino Evelio (El Vely), nos dijeron que se encuentra en un guardacostas americano, pues fue interceptado cuando intentaba llegar con su familia (madre e hijos) a costas de libertad, a bordo de la lancha de los prácticos de Mariel donde él trabajaba”, apuntó en Facebook este sábado el usuario Dagoberto Valdés.

La publicación añade que “toda la familia está desesperada, pues si es devuelto a Cuba sabemos que las consecuencias serán graves, si alguien sabe cómo hacer llegar esto a alguien que pueda ayudar, por favor háganme saber”.

Captura Facebook/Dagoberto Valdés

También familiares de Evelio escribieron este sábado a CiberCuba para requerir información sobre su salida del país con toda la familia.

En el mensaje dijeron que él salió de Cuba “en una lancha del puerto del Mariel, eso es del Estado y no sabemos nada aún. El salió con toda su familia y necesitamos hacer viral esta noticia, porque tememos que los regresen a Cuba”.

La persona que escribió, aseguró ser hermano de Evelio, y contó que “los guardacostas cubanos le cayeron atrás hasta aguas internacionales” y que luego fueron detenidos por los guardacostas americanos.

Captura Facebook/Naivi DRguez

Asimismo, aseguró, todos los que iban a bordo de la lancha están encima del guardacostas estadounidense y que la salida por el Mariel ocurrió en la madrugada del último viernes.

“El salió en la madrugada del día 23 por la bahía del Mariel con toda su familia. El salió con su mamá, su niña, su niño, su ex esposa, la hija de su ex. No sé quiénes son las demás personas que iban a bordo del barco. Me dicen que de Cuba que eran 14”, añadió en su escrito dirigido a CiberCuba.

En otro mensaje a esta redacción, otra persona pregunta sobre las personas que iban en la lancha que le robaron a los prácticos del Mariel.

“¿Nadie tiene noticia de la tripulación a bordo? Los familiares están desesperados. El hecho ocurrió en la madrugada y hay testigos de que la lancha retrocedió vacía a las 12 millas de estar en alta mar”, dice el mensaje.

Además, refiere que “hay un audio donde dicen que todos están bien, pero no se sabe nada y los familiares dicen que sus teléfonos con línea de Cuba dan timbre”.

Otro audio enviado a esta redacción refiere que los tripulantes de la lancha la enviaron de regreso para Cuba, mediante el piloto automático, y que avisaron a los prácticos para que la fueran a recoger.

“Supuestamente esa gente están aquí [Estados Unidos], no los cogieron. Ellos viraron la lancha 14 millas para atrás. Pusieron el piloto automático y llamaron a los prácticos para que la fueran a buscar antes de que chocara. A ellos lo recogió otra lancha a 14 ó 15 millas allá afuera”, dice el audio enviado a CiberCuba.

Hasta el momento de redactar esta información, aún no trascienden más detalles de esta salida del país, ni del regreso de la lancha al puerto del Mariel.

Tampoco se sabe del destino final de las 14 personas que supuestamente iban a bordo, tanto por las autoridades cubanas como por la Guardia Costera de Estados Unidos.

La única confirmación hasta el momento es la salida del país de un grupo de personas a bordo de la lancha sustraída a los prácticos del puerto del Mariel.