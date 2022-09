Diasniurka Salcedo: "Los cubanos merecemos lo que tenemos"

La cubana Diasniurka Salcedo Verdecia, quien se dedica a gestionar medicinas y ayudas de todo tipo a personas necesitadas en Cuba, afirmó que el pueblo cubano tiene lo que se merece, por ser tan carnero.

Diasniurka compartió una directa en su muro de Facebook, en la que arremetió contra el gobernante Miguel Díaz-Canel, tras su reciente visita a Pinar del Río luego del paso del huracán Ian, que devastó el territorio.

"Nosotros los cubanos merecemos lo que tenemos, por carneros, por no tener vergüenza", aseguró.

La activista calificó de indignante que Díaz-Canel dijera que los afectados deben ayudarse unos a otros, y le exigió al mandatario que no le pida más esfuerzo al pueblo, que no tiene ni comida, ni electricidad, ni nada.

"Es muy indignante ver cómo usted se pone a posar para una foto cuando hay montones de personas sin casa, sin vivienda, sin corriente, sin agua, sin un lugar donde dormir. Y que usted tenga la cara dura de decir al pueblo de Cuba que nosotros tenemos que ayudarnos unos a otros. ¿Dónde carajo están los recursos que usted se pasa mendigando al mundo. ¿Por qué el pueblo tiene que esperar a que vengan más donaciones si usted tiene, y se las ha robado todas", preguntó.

La joven se mostró asqueada por la actitud de muchos de sus compatriotas hacia el gobernante, quien ha visitado varios lugares y a todo el mundo le repite que "nadie quedará desamparado".

En uno de esos intercambios, una pinareña le aseguró a Díaz-Canel que el pueblo estaba con él.

"Puede confiar en nosotros, somos humildes y pobres, pero somos fieles a la revolución. Dimos un voto por Sí, por el Código de las Familias", expresó la mujer.

Hechos como este motivaron a Diasniurka a hacer su directa.

"No puedo quedarme en silencio viendo la falta de respeto y los carneros como van a recibir a a este hombre, cínico, a abrazarlo como si todo estuviera bien cuando todo está mal", cuestionó.

Acerca del apagón en el que se encuentra casi toda Cuba desde el martes por la noche, afirmó que es imposible permanecer siete días sin corriente, porque ya ahora hay niños sin comer y sus padres no tienen cómo cocinarle los alimentos.

Salcedo Verdecia también se refirió al referendo donde se aprobó el Código de las Familias, que calificó de "circo".

"Utilizaron a los homosexuales para su circo, porque usted no sale de un circo en otro. Y los infelices cayeron en él. Que me critique el que sea, ni voté, ni voto mientras en Cuba haya una dictadura. Porque eso es un show un más, porque aquí todo lo que hagan lo van a aprobar ellos, porque ellos son los que mandan", aseguró.

Diasniurka compartió en las últimas horas fotos de los destrozos del huracán Ian en el municipio Alquízar, donde reside.

"Estamos vivos, pero es difícil cuando tú estás tratando de tener al menos alimentos y de la nada se va todo a la m..., cuando más en Cuba, que todo es más que difícil. No pueden pedirme fuerzas, es que ya no me quedan, de tanto que aguanto y mirar todo en el piso, es muy duro...", comentó en su Facebook.

Captura de Facebook / Diasniurka Salcedo Verdecia

La casa de su familia quedó severamente afectada por los fuerte vientos que derrumbaron gran parte del techo y las paredes.

Captura de Facebook / Diasniurka Salcedo Verdecia

La prensa oficialista ha reportado el recorrido de Díaz-Canel por algunas zonas afectadas por el huracán, siempre mostrando una imagen de cercanía del gobernante con el pueblo.

"Impresionan las imágenes. También el cariño y la fortaleza de su gente", señaló en Twitter el usuario Presidencia de Cuba.