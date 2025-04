Amelia Calzadilla llega a Miami y revela las razones de su viaje

Vídeos relacionados:

La activista cubana Amelia Calzadilla, reconocida por sus críticas directas al régimen cubano y su defensa de causas sociales, llegó esta semana a Miami en un viaje breve pero cargado de emociones.

A través de publicaciones en su cuenta de Facebook, la joven madre y comunicadora explicó los motivos de su visita y aprovechó para disipar rumores sobre su futuro.

Desde su arribo a Estados Unidos, Calzadilla ha compartido reflexiones personales sobre el significado de esta travesía, en la que confluyen tanto la alegría del reencuentro como el dolor del duelo.

"Se pueden tener varias emociones a la vez", escribió este miércoles, al describir cómo su llegada a Miami ha sido a la vez una celebración íntima y una experiencia de profundo pesar.

Captura de Facebook / Amelia Calzadilla

Uno de los momentos más simbólicos de su visita fue su primera parada tras bajar del avión: el restaurante Versalles, ícono de la comunidad cubana en el exilio. "Mi familia cubanísima sentía imprescindible que lo visitara", relató con orgullo.

Foto: Facebook / Amelia Calzadilla

Sin embargo, el motivo central de su viaje no es el turismo ni la política, sino la solidaridad. Amelia viajó a Miami para acompañar a Eliannis Ramírez, madre del niño cubano Damir Ortiz, fallecido el pasado 5 de abril en el Nicklaus Children's Hospital de esa ciudad.

Damir, de apenas 10 años, murió tras una dura batalla contra una infección severa agravada por la negligencia médica que sufrió en Cuba, según denuncias reiteradas por Calzadilla y otros activistas.

"El motivo fundamental de este viaje es poder acompañar a Eliannis y a Idelisa Diasniurka Salcedo Verdecia en la despedida del niño Damir este próximo domingo 20 de abril", explicó en una publicación previa.

Captura de Facebook / Amelia Calzadilla

También aclaró que viajó sola, por pocos días, y no planea quedarse en Estados Unidos. "En Madrid me esperan mis hijos, mi esposo, mi hogar y mi trabajo", afirmó.

Calzadilla también dejó claro que no recibió ningún tipo de financiamiento externo ni apoyo institucional para costear su pasaje: "Los trabajadores normales en el mundo moderno pueden pagarse sus vacaciones con el concurso de sus modestos esfuerzos", escribió, dirigiéndose a quienes han intentado deslegitimar su viaje con especulaciones malintencionadas.

Desde España, Amelia había seguido de cerca el caso de Damir.

Apenas conocida la noticia de su fallecimiento, transmitió en vivo para compartir su dolor y denunciar la situación crítica del sistema de salud cubano. "Es un día muy triste para nuestro pueblo", dijo entonces. "Yo soy madre. La mera idea de perder a alguno de mis hijos no es que me haría sumamente infeliz, sino que acabaría con mi vida. No puedo concebir la vida sin ellos".

Amelia ha convertido el duelo en motor para la denuncia. Ha insistido en que la muerte de Damir no es un caso aislado, sino una muestra del colapso del sistema sanitario cubano. "No pueden seguir haciéndose oídos sordos ante la profunda situación de crisis humanitaria que enfrenta el pueblo de Cuba", subrayó.

Desde que salió de Cuba en noviembre de 2023 junto a su esposo y sus tres hijos, Calzadilla ha mantenido una presencia activa, aunque intermitente, en redes sociales.

En abril de 2024, anunció que ya había encontrado empleo en España, en un lugar donde -según dijo- valoran su conocimiento y esfuerzo y con su salario "puedo sustentar decorosamente a mi familia", comentó con satisfacción.

Amelia Calzadilla se dio a conocer en junio de 2022, cuando un video suyo se volvió viral. En él, lanzaba duras críticas a la cúpula gobernante de la isla y exigía una transformación real.

"¿Hasta cuándo el pueblo va a seguir pagando las comodidades de ustedes?", cuestionaba con firmeza, dando inicio a su papel como una de las voces más visibles del activismo cubano en redes sociales.

