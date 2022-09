Elizabeth Gutiérrez habla sobre William Levy por primera vez desde su ruptura

La actriz mexicana Elizabeth Gutiérrez rompió el silencio que mantenía desde su ruptura con William Levy, padre de sus dos hijos y con quien tuvo una relación por casi 20 años.

La protagonista de la telenovela El rostro de Analía dijo que su silencio no se debía a falta de temas de los que hablar, sino a que hacerlo no va para nada con su estilo ni la forma en la que prefiere lidiar con sus situaciones personales.

"No es que no hable porque no tengo nada que decir, tengo mucho que decir, pero no es mi estilo, mi estilo es de verdad arreglar mis cosas dentro de mis cuatro paredes", dijo durante una entrevista con el periodista colombiano Lucho Borrego para el programa ¡Siéntese quien pueda!

Elizabeth lamentó el sensacionalismo que se le ha dado a su ruptura y la cantidad de rumores y teorías que han surgido luego de su separación: "Sí me ha tocado mucho leer titulares que no tienen nada que ver con lo que estoy viviendo". Lo que yo hablo con él [William Levy] siempre se va a quedar ahí".

Además, la actriz de 43 años aseguró que tanto para ella como para Levy, lo más importante es proteger a sus hijos y tratar de mantener la armonía familiar dentro del convulso mundo de fama en el que viven.

"Mi prioridad siempre ha sido mi familia, proteger a mis hijos, protegernos, porque creo que ya estamos con tantas miradas encima que yo no quiero ni siquiera abrir un huequito para dar esa entrada a que insulten, a que pregunten, a que manden mala vibra".

William Levy anunció a finales de enero su ruptura definitiva de la madre de sus hijos, en un mensaje que colgó en sus historias de Instagram y posteriormente eliminó. En este aseguraba que "seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos, eso nunca va a cambiar".

Desde el estreno de la telenovela Café con Aroma de Mujer en Netflix, la popularidad de Levy se disparó a altos niveles, principalmente en España donde estuvo residiendo algunos meses por compromisos laborales. En las constantes entrevistas y encuentros con la prensa, nunca faltaba alguna pregunta sobre Elizabeth, por lo que el actor se dio a la tarea de pedir que, quien quisiera saber de la vida de la actriz le preguntara a ella.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.