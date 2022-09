Nicky Jam protagonizará "Regulators", una comedia de acción producida por Will Smith

Nicky Jam se prepara para un gran proyecto, y en esta ocasión no tiene nada qué ver con la música y mucho con la actuación. Y es que el reguetonero será el protagonista de una comedia de acción titulada Regulators (Los Reguladores). Una película en la que volverá a estrecharse la mano con Will Smith, ya que él será uno de los productores del film.

Esta película no será la primera vez que Nicky Jam y Will Smith trabajan juntos, ya en el pasado les hemos visto compartir pantalla en Bad Boys for Life, la tercera película de la saga Bad Boys, y también en la canción oficial del Mundial de Fútbol de Rusia 2018, cuando lanzaron "Live it up" junto a Era Istrefi.

Ahora, juntos van a producir esta película junto a Jon Mone, Miguel Meléndez y Heather Washington que estará protagonizada por el intérprete de "Travesuras" o "El Perdón", que recordamos que también tiene una serie biográfica en Netflix llamada El Ganador. La producción tuvo gran éxito a nivel mundial en la plataforma.

Los derechos de la película los adquirió Universal Pictures.

Una gran noticia para el reguetonero de 41 años, que esta misma semana será homenajeado en los Latin Billboard 2022 por su trayectoria musical con el reconocimiento especial Salón de la Fama.

A esto hay que sumarle que cuenta con dos nominaciones para los Latin Grammy de este año. Una de ellas a 'Mejor Canción Urbana' por "Ojos Rojos" y la otra 'Mejor Interpretación de Reguetón' por su sesión con Bizarrap.

