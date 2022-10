Leoni Torres sobre Amelia Calzadilla: "Qué admiración y respeto siento por esta madre"

El cantante Leoni Torres mostró su admiración y orgullo por la joven madre cubana Amelia Calzadilla, quien se dio a conocer hace unos meses tras explotar en una directa contra el gobierno de la isla.

Esta vez, las palabras de Leoni tuvieron que ver con una intervención de Amelia en sus redes sociales este viernes, a raíz de la grave crisis energética en la que está sumido el país y que ha desatado protestas en varias localidades, principalmente en La Habana, desde el pasado jueves.

En el fragmento de la directa de Amelia que compartió Leoni, la madre cubana denunciaba que en Cuba ya no se trata de ir preso por pensar diferente, sino simplemente por pensar: "Si piensas, tú molestas y yo no voy a renunciar a pensar, no en mí, en todos los que estamos mal".

"Qué admiración y respeto siento por esta madre. Y como ella millones más que sufren de un SISTEMA FALLIDO. Sistema que está llevando a la muerte lenta de todo un país. Ya hasta el que antes les creía sabe que el verdadero enemigo del pueblo son sus dirigentes. Los verdaderos manipuladores y los mentirosos más grandes de toda la historia de Cuba. Un día seremos libres. ¡Lo sé!", escribió Leoni junto al video.

En junio pasado, Amelia Calzadilla se hizo viral en las redes sociales tras explotar contra el gobierno por la mala gestión, la crisis en el país y las exorbitantes tarifas eléctricas. Sus reclamos desencadenaron una protesta virtual de madres y padres cubanos hastiados por la situación en la isla.

Desde el pasado jueves, se han reportado múltiples protestas contra el gobierno, cierre de calles y cacerolazos en La Habana, tras el colapso del sistema eléctrico nacional luego del paso del huracán Ian el martes.