Erdwin Fernández lamenta que artistas cubanos nieguen represión

El actor Erdwin Fernández Collado lamentó la declaración de 311 artistas e intelectuales cubanos que negaron la represión en la isla. El artista calificó el hecho de “negación política de la realidad”, que supone apenas la punta del iceberg de muchos otros que callan y se apartan de la realidad cubana como pensando que es algo que no tiene que ver con ellos.

En una publicación en Facebook, Fernández Collado subrayó que hay miles de artistas que en Cuba “callan, se orillan, se apartan de la realidad como diciendo: 'no, yo soy artista, yo no me meto en eso'”.

El actor indicó que “lo más triste y vergonzoso son aquellos artistas" que "se esconden, que ven que hay gentes 'peleando' de un bando u otro, que sí saben que hay violencia, que sí saben que hubo golpizas, y se sientan como espectadores a ver el gran final de la película y luego 'escoger' y seguir navegando con el bando vencedor”.

Erdwin Fernández dijo que un día pudiera ocurrir que esos "artistas que se sientan solo a observar y flotan a favor de la corriente, cualquiera que sea la corriente" un día equivocadamente se encuentren de frente o en el medio de esos actos violentos, ya sea ellos o sus failiares.

"Si nos sentimos mal por posturas y batallas políticas entre ambos bandos, por 311 personas, yo me siento peor por los miles que simplemente observan para luego 'seguir flotando'", concluyó.

(Fuente: Captura de Facebook/Erdwin Fernández)

La Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAN) negó a través de un documento la represión desatada en Cuba tras las masivas protestas ocurridas en La Habana y en otras localidades del país en los últimos días contra los apagones y contra la ineficiente gestión gubernamental para resolver la crisis energética.

“Rechazamos la manipulación en medios hegemónicos y redes digitales de la dura y heroica realidad de la Cuba de estos días. La represión solo existe en los mensajes que incitan a la violencia y respaldan el bloqueo, contrarios a los intereses y anhelos de la Patria”, apuntó la organización en el documento “Mensaje de educadores, periodistas, escritores, artistas y científicos cubanos a sus colegas de otros países”, difundid por Cubadebate.

El crítico de cine, Juan Antonio García Borrero, expuso su negativa a firmar la declaración de la UNEAC tras considerar que el documento “posterga una vez más la hora de ese debate nacional que tanto necesitamos, un debate que nos ayude a entender la esencia de esta crisis que vive en la actualidad la nación”.

El humorista Ulises Toirac también se pronunció y dijo que le daba vergüenza leer algunos nombres de artistas que respeta entre los firmantes de la polémica carta.

Toirac resaltó que quienes salieron a las calles "son pueblo y no salieron a agredir, salieron a gritar su frustración, su miedo y sus carencias".

"No se puede pedir amor con estacas y botas. No se puede pedir confianza cuando es infinita la manera en que la malgastan. No se puede hablar de ideales cuando su supervivencia se basa en la fuerza de la imposición y la imposición de la fuerza", apuntó.

Entre los firmantes de la carta de la UNEAC figuran Frank Fernández, Corina Mestre, Miguel Barnet, Amaury Pérez Vidal, Augusto Blanca, Verónica Lynn, Flora Fong, Guido López Gavilán, Pancho Amat, Bobby Carcassés, Raúl Torres, Magda Resik, Buena Fe, Arnaldo Rodríguez, Abdiel Bermúdez, Lázaro Manuel Alonso, Ciro Bianchi y Alden Knight, entre otros.

Mientras tanto, otros artistas cubanos denunciaron la golpiza y el arresto que sufrieron dos jóvenes durante una manifestación en el Vedado: Frank Artola, de 17 años, y Hillary Gutiérrez, de 26, hijos del actor Frank Artola y que permanecen detenidos en 100 y Aldabó.

Actores como Carlos Massola, Ulyk Anello y Roque Moreno denunciaron desde Cuba la represión ejercida por el régimen para neutralizar las protestas y la insostenible crisis en la que está hundida la isla.