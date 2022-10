Detienen violentamente a cubano que se manifestaba contra el "bloqueo" en Holguín

Un joven fue detenido de forma violenta el sábado último en la ciudad de Holguín, mientras se manifestaba pacíficamente a la entrada de la tele emisora estatal Tele Cristal ubicada frente al Parque Julio Grave de Peralta, conocido como Parque de Las flores.

Hasta el momento de redactar esta nota, se desconoce el nombre del manifestante, así como el móvil de su protesta y hacia dónde fue conducido.

Videos que circulan en Facebook y Twitter muestran al joven gritar “abajo el bloqueo mental”, en respuesta a una persona que le grito “abajo el bloqueo”. También dijo que se opone al embargo de Estados Unidos sobre Cuba.

“Yo estoy en contra del bloqueo a Cuba, estoy en contra de eso también. ¿Qué me vas a hacer?”, respondió el joven. Las imágenes no muestran a qué más se opone el joven, aunque se infiere que sus demandas previas, no captadas en cámara, estuvieron dirigidas al gobierno de Cuba.

En Twitter, la usuaria Oshuncita aseguró que el joven protestaba en solitario y que entre los que intercedieron en su favor, había mujeres: “Una vez más la voz de las mujeres se hace sentir para defender a un joven que protestaba solo en el Parque de Las flores. Así anda Cuba”.

En la detención participó, al menos, una decena de policías y agentes de la seguridad quienes aplicaron llaves corporales para reducirlo.

Entre ellas, la restricción carótida, conocida por muchos como sleeper hold o llave durmiente, que es una forma de estrangulación por detrás, que puede y ha causado la muerte cuando se aplica por tiempo prolongado. Tal fue el caso de George Floyd.

“Miren, miren”, dijo el joven con las manos en alto mientras un policía le apretaba el cuello, dos más lo forzaban patrulla adentro y otros oficiales se apostaban alrededor y lo empujaban hacia el carro.

“Lo están ahorcando, mayor, no deje que lo ahorquen. Respete su traje, mayor”, dijo una señora a un oficial de alto rango del MININT, preocupada por la presumible falta de circulación en la cabeza del manifestante: “Ese hombre está negro”, advirtió.

Al acercarse la cámara, se observa en medio del forcejeo, una lesión sangrante en la mano derecha del violentado, específicamente a un costado del dedo menique que también se ve encorvado.

Junto a ella, una multitud del otro lado de la calle y cerca de la patrulla filmaba y gritaba a las fuerzas represivas. “Suéltenlo”, “lo van a ahorcar”, “abusadores”, se escucha decir a los transeúntes.

“Son unos represores”, “abajo la represión”, “animales”, gritan holguineros furiosos a los oficiales. “Él puede hablar lo que le dé la gana que no lo pueden tocar…No dejen que se lo lleven”, clamaba otra mujer que se enfrentó a un presunto agente de la seguridad del estado.

“Tú eres un abusador también. Tú vives de esto, compadre”, le dijo en referencia a las prebendas del gobierno que reciben los miembros de las fuerzas represivas en Cuba.

Las protestas han ganado espacio en la sociedad cubana en los últimos meses y las exigencias van desde la restauración de servicios básicos como el fluido eléctrico y el agua como directamente por la libertad y por el fin del régimen cubano.

Tras un impasse por la represión desatada a consecuencia de las manifestaciones multitudinarias del 11 de julio de 2021, cada vez más surgen núcleos de descontento en varias provincias del país.

De las marchas del 11J, las personas han migrado hacia la protesta con barricadas en las calles y avenidas, como sucedió entre finales de septiembre y principios de octubre fundamentalmente en La Habana que ha dejado un saldo de 28 detenciones.

Casos previos de protesta en solitario como Luis Robles y Carlos Ernesto Díaz González, identificado en redes sociales como Ktivo Disidente, aún continúan en prisión.