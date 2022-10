Yulien Oviedo aplaza tiradera a Chocolate: "Soy mejor persona que tú"

El reguetonero cubano Yulién Oviedo, quien había prometido una tiradera destinada a Chocolate MC el próximo 14 de octubre, coincidiendo con la fecha de la boda del Rey del Reparto, aclaró que prorroga el estreno porque dice que él es más leal y mejor persona que Chocolate.

“En tiempos de guerra también existe la tregua, voy a esperar a que termines tu proceso judicial para que el juego esté parejo, ahora mismo sacarte una tiradera sabiendo en la condición en que estás, es como fajarse con un ciego”, escribió el cantante en sus redes sociales este lunes.

“Todos sabemos por lo que está pasando ahora mismo Chocolate, que cayó preso, que no cayó preso por culpa de nadie, simplemente por el reflejo de sus actos, por todas las cosas malas que hace obviamente. No soy Dios para juzgar, solo estoy aquí para anunciarles que la tiradera la voy a posponer y voy a esperar que salga de la cárcel”, aclaró Yulien en un breve video.

Precisó que una vez que lo liberen le dará a Chocolate un plazo de 24 horas más "para que esté relajado" y haya compartido con las pocas amistades que le quedan antes de "soltar la barrida de cul... que en su vida le han dado".

“Les prometo que no voy a cambiar una palabra, una barra, no voy a quitar el video, en un rato les voy a subir un ‘coming’ para que ustedes vean de lo que estoy hablando", añadió.

"Voy a ser lo bastante leal, cosa que tú no eres, pero nada, una vez más demuestro empatía y que soy mejor persona que tú, aunque de mí se hable lo contrario por ahí”, concluyó el cantante de género urbano.

El desencuentro entre ambos reguetoneros subió de tono hace algunas semanas cuando comenzaron a cruzar una guerra de mensajes que resumió el influencer de Cuba Urbano Noticias, Alejandro Pérez Prado, quien dedicó una edición de su programa en su canal de YouTube a analizar lo que estaba ocurriendo entre los cantantes.

“¡No me rindas más que no voy a grabar contigo. La rendidera que tiene conmigo de hace 2 años, 7 meses y 38 días y con el tamaño ese que tiene, que es un casi hombre. Tú tas quemao, asere, tú lo sabes”, fueron parte de las palabras del Rey de los Reparteros en una directa de Instagram.

Oviedo respondió con una retahíla de mensaje en las stories de Instagram calificando de “mona Chita” a Chocolate y autocalificándose como el exponente más temido del género.

"¿Te acuerdas cómo los mayorales mataban a los cimarrones? Letra escrita en 25 minutos, a mí no me escribe nadie, ni me ayuda nadie tampoco, ni tengo la necesidad de fumarme un cannabis para crear. Yo soy el exponente más temido del género entero y dicho por los grandes, so mona, tú vas a saber lo que es respetar a tus colegas, mamarracho. See you next week monkey”, escribió Oviedo a través de Instagram.

Tras su reciente anuncio de prorrogar la tiradera especial a Chocolate MC, en redes sociales seguidores del género instaron a Yulién Oviedo a que se dedique a cantar y olvide lo demás.

El reguetonero cubano Yosvanis Arismin Sierra Hernández, conocido por su nombre artístico, fue detenido el pasado sábado por la policía de Tampa, en Florida, por manejar con la licencia de conducción vencida y por intentar eludir a las autoridades, según reportes policiales. En la descripción de los cargos se indicaba que el reguetonero de 31 años debía pasar dos días en custodia aunque pagara la fianza.

La boda de Chocolate, planificadapara el 14 de octubre, estaba siendo organizada por Osmani García y su esposa Laura.

