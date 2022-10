Padre pide ayuda para sacar de Cuba a hija adolescente que perdió a madre y abuela

Un padre cubano residente en Tampa pidió ayuda para sacar de Cuba a su hija, una adolescente que perdió a su madre y a su abuela, y que lleva casi dos años esperando para reunirse con su padre.

Francis Rodríguez, un cubano que reside desde hace diez años en Tampa, confesó sentirse desesperado por la situación. Según el periodista Vladimir Kislinger -que lo entrevistó para Tampa Hoy-, la hija de Francis, Alejandra, perdió a su madre a causa del cáncer, cuando contaba con 14 años.

Ocho meses después de el fallecimiento de su madre, Alejandra veía morir a su abuela materna, quedando sin familia cercana en Cuba y casi sin hogar. “A ella le tocó esa historia de la vida. Eso no está escrito”, dijo el padre al periodista entre lágrimas.

La tragedia llamó a la puerta de Alejandra Rodríguez siendo apenas una niña. Ahora solo le quedan su padre y su hermano, residentes ambos en Tampa. Poco después de quedar sola en Cuba, Francis solicitó la reunificación familiar y realizó todos los trámites pertinentes, pero sin obtener respuesta hasta el día de hoy.

“Ha pasado año y medio esperando por la entrevista. Y ese día no llega”, se quejó el padre. “Yo soy un caso entre miles y millones de casos. Pero, desgraciadamente, mi caso no es igual a los demás. Es importante igual que todos, pero mi caso es algo que yo no pedí que fuera así”, dijo desesperado.

En conversación telefónica con Alejandra, esta aseguró que se levanta todas las mañanas pensando que su situación migratoria se va a resolver. “Si no es esta semana, será la próxima” se dice a sí misma la joven para no desanimarse.

“Por favor, que alguien nos ayude. Que yo me quiero ir lo antes posible. Que ya no aguanto más esto de aquí”, pidió la hija de Francis llorando en una videollamada.

En un mensaje a las autoridades, el padre reconoció que ya no puede esperar más. “Por eso estoy tocando puertas. Espero que me escuchen, y que esto sirva para mí y para cientos y cientos de cubanos que estamos como yo”, indicó.

Según Kislinger, el equipo de la emisora se puso en contacto con abogados y senadores para ponerles al corriente del caso, y estos se comprometieron a estudiarlo. Incluso valoraron la posibilidad de solicitar una visa parole de carácter humanitario, dada la situación de la joven.

A finales de septiembre, la Embajada de Estados Unidos en La Habana anunció la reanudación de todos los servicios de visado de inmigrante y un aumento del personal en la sede diplomática para 2023.

La medida pretende acelerar el procesamiento de la reunificación familiar cubana y eliminar la necesidad de que los cubanos que solicitan visas de inmigrante en categorías de preferencia familiar tengan que viajar a Georgetown, Guyana, para las entrevistas finales de sus casos.

"Para apoyar al pueblo cubano y a las familias cubanoamericanas, la Embajada ha estado trabajando arduamente para expandir nuestros servicios consulares y se complace en anunciar que a principios de 2023 comenzaremos a procesar todas las categorías de visas de inmigrante", informó la legación en un comunicado.

En fecha reciente, CiberCuba confirmó que el gobierno de Estados Unidos había entregado más de 20 mil visas para inmigrantes cubanos durante el recién concluido año fiscal 2022.

Al finalizar agosto, según registros de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, más de 19,700 cubanos habían recibido visa estadounidense, una cifra superada con los solicitantes aceptados en septiembre, según confirmaron fuentes oficiales.

“Los datos preliminares de septiembre indican que emitimos más de 250 visados de inmigrante a nacionales de Cuba en las embajadas de La Habana y Georgetown”, dijo a esta redacción un alto funcionario del Departamento de Estado.

Se trata de la primera vez desde 2017 que Estados Unidos cumple con el compromiso de 20 mil visas anuales con Cuba, establecido en los acuerdos migratorios que siguieron a la crisis de los balseros de 1994.