Jennifer Lopez y Jimmy Fallon lanzan "Con Pollo", un libro infantil para aprender español

El nuevo proyecto de Jennifer Lopez acaba de ver la luz. Y en esta ocasión no se trata de una película o canción, sino de un libro infantil bilingüe que ha lanzado junto al presentador Jimmy Fallon.

Con Pollo: A Bilingual Playtime Adventure es el título de este libro para niños que ha ilustrado Andrea Campos y que está a la venta desde este 11 de octubre. Una aventura literaria que tiene muy emocionada a la Diva del Bronx, quien en sus redes sociales colgó una imagen para anunciar que ya está disponible y expresar lo ilusionada que está con este lanzamiento.

"Estoy tan orgulloso de esta divertida aventura bilingüe y no puedo esperar a que conozcas a Pollo. Todo es siempre mejor #ConPollo, ¡¡¡¡especialmente cuando los niños empiezan temprano para aprender español de una manera divertida!!!!", comentó JLo al pie de la imagen.

Con este libro, los pequeños lectores aprenderán vocabulario en español con ayuda de Pollo, un pequeño amigo con plumas.

Aunque este es el primer libro infantil de Jennifer Lopez, el presentador de televisión tiene experiencia en esta materia. En los últimos años ha publicado varios de ellos. Your Baby's First Words Will Be Dada, Everything Is Mama o This Is Baby y Five More Sleeps 'Til Christmas, son algunos.

No cabe duda de que con los dos amigos como autores de este libro, Con Pollo será un éxito más para ellos.

