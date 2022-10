Liberan a la activista Yamilka Lafita tras varias horas de arresto arbitrario

Yamilka Lafita Foto © Facebook / Lara Crofs

La activista cubana Yamilka Lafita, conocida como Lara Crofs en redes sociales, fue liberada tras más de 12 horas de detención arbitraria en La Habana.

El martes, el opositor Fernando Almeyda y otros activistas en la isla denunciaron que la joven había sido detenida por la policía cuando intentaba presentar una denuncia ante los tribunales.

Post de Tata Poet. Facebook

"Lara Crofs salió hoy a presentar un Habeas Corpus ante el tribunal competente, este no es solamente un recurso legal sino un derecho que se vio vulnerado cuando fue arrestada por el motivo de ser una ciudadana en el país de los habitantes. Si no quieren ciudadanos mejor no escriban las leyes, que todo sea oral, si al final vivimos en una tribu", posteó en Facebook el activista Raúl Soublett López.

El activista Claudio Gaitán señaló que "en Cuba se persiguen a las personas valientes. Al parecer son pocas y el aparato represor tiene lacayos que pierden el tiempo hostigando, acosando y reprimiendo a personas como Lara Crofs".

"Entregar un Habeas Corpus para saber sobre una persona privada de su Libertad, no será nunca más lo que es hoy. El miedo no será una barrera en una Cuba donde quepamos todos, cuando no se sepa de alguien y queramos dar con su paradero", expresó.

A primera hora de la madrugada de este miércoles, la propia Lafita confirmó que ya había sido liberada, tras una fuerte presión social de otros activistas que llamaron a las estaciones policiales de La Habana y la reportaron como desaparecida en redes sociales.

Post de Yamilka Lafita. Facebook

"Acabé de llegar a casa, estoy bien, muy cansada, pero bien. Libre y sin cargos, y eso fue gracias a ustedes, no tengo dudas. Muchísimas gracias a todos. Tremendo berro que dieron, la presión sí funciona", posteó en su perfil.

El martes, tras la detención, el papá de la joven fue notificado de que Lafita que esta sería acusada de desacato y alteración del orden público.

Las detenciones relámpago de activistas cubanos es una estrategia de desgaste muy socorrida por el régimen cubano, y fue muy visible contra los miembros del Movimiento San Isidro, y otros jóvenes de la isla desde 2020.

Lafita es conocida por sus fuertes denuncias en redes sociales sobre la situación del país y fue detenida varias veces el pasado año junto a otros activistas cubanos como Carolina Barrero por sus publicaciones en favor de los manifestantes del 11 de julio que fueron apresados en la isla.

En una de las detenciones, el 26 de julio del pasado, sufrió una crisis vagal y un cuadro de epilepsia tras esperar más de 4 horas en una estación de policía. A pesar de ello la Seguridad del Estado insistió en interrogarla en el hospital, cuando se encontraba medicada con anticonvulsionantes.