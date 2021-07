Yamilka Lafita denuncia encarcelamiento de padre cubano por "reclamar una Cuba mejor para su hijo"

Eliezet Sesma y su hijo Foto © Facebook / Lara Crofs

La activista cubana Yamilka Lafita denunció el encarcelamiento del joven Eliezet Sesma por "reclamar una Cuba mejor para su hijo" durante las protestas del pasado 11 de julio en la isla.

En un emotivo post Lafita refiere que Sesma es su amigo, es una persona que intenta superarse, y un padre que no pudo terminar sus estudios en el Instituto Nacional de Arte (ISA) porque tuvo que dedicarse a criar al infante.

Este lunes el joven cumple 16 días recluido por manifestarse pacíficamente en las calles cubanas, dijo Lafita.

"Mi amigo Eliezet Sesma sigue preso. Mi amigo no tiene miles de seguidores en las redes. Mi amigo es negro y vive en un barrio pobre. Mi amigo no pudo terminar sus estudios en el ISA por que se dedicó a criar a su hijo. Mi amigo es un muchacho que escucha buena música y comparte detalles sobres cine, ayuda a todos los que puede. Mi amigo quiere que su hijo crezca en una Cuba más justa, más democrática y con igualdad de derechos. Mi amigo se plantó en un policlínico cubano para que la SE no me interrogara, mientras yo estaba medicada con Diazepan", señala el post, publicado en Facebook.

Afirma que su amigo "es un muchacho que lee a Lezama, que aspira a pasar un curso de redacción para aprender a escribir mejor" y que se quiere superar.

También relata que Sesma muchas veces se queda sin comer "para que su hijo pueda tener lo mejorcito en el estómago" y que su único delito ha sido reclamar una Cuba mejor.

Al igual que el joven, han sido detenidos desde el 11 de julio unas 700 personas en la isla, según un listado publicado por la organización defensora de los Derechos Humanos Cubalex.

Sesma fue recluido en el centro correccional Ivanov en el municipio Cotorro, unidad UTIC 4, y se le acusa de resistencia al arresto, desacato, y desorden público, por lo que está bajo medida cautelar de prisión preventiva, ha informado Lafita.

Aunque muchos de los detenidos han sido ya liberados con medidas cautelares, la mayoría sigue pendiente de juicios sumarios donde se están aplicando condenas de entre 8 meses y un año de privación de libertad a los manifestantes por los delitos de "desacato" y "desorden público".

El pasado sábado el Tribunal Supremo Popular de Cuba informó que tenía pensado enmendar "posibles errores" luego de numerosas críticas a estos juicios sumarios, y esa tarde las autoridades liberaron a varios detenidos.

Sin embargo, los beneficiados fueron los casos más visibilizados en redes sociales.

Este lunes la periodista independiente Camila Acosta, una de las detenidas durante las protestas, aconsejó a las madres y familiares de las personas que siguen encarceladas luchar para visibilizar cada caso.

"Madres y familiares del #11J, mi consejo: GRITEN, PELEEN, LUCHEN con todas sus fuerzas por sus hijos y seres queridos; eso es lo único que los ayudará ahora mismo", señaló en una publicación en Facebook.

Acosta consideró que "el silencio solo contribuirá a la injusticia del régimen cubano" contra las personas cuyos casos no sean denunciados públicamente.