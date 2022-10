Viuda e hija de El Dany llegan a Corea del Sur

Iraisel Pintueles viajó a Corea del Sur junto a su hija Daniela para encontrarse con su actual pareja, el voleibolista cubano Leonardo Leyva.

A través de sus redes sociales la pareja, que dio a conocer su relación públicamente el pasado agosto, compartió algunas imágenes del reencuentro.

Iraisel viajó 24 horas para reencontrarse con su novio, y aunque este no pudo estar en el aeropuerto a causa de su entrenamiento con el club coreano Ansan OKman para el que juega actualmente, se aseguró de que la recibieran con un ramo de flores.

“Creemos nuestra propia historia de amor, donde cada momento juntos quede marcado para siempre. Bienvenida a Corea del Sur”, escribió King Leo, como se hace llamar el deportista en Instagram, junto a las imágenes de la llegada de Iraisel y Daniela al Aeropuerto Internacional de Incheon.

Globos de colores y un “te amo” esperaban también a la influencer en la casa en la que reside Leonardo Leyva.

Al llegar del entrenamiento la primera en recibir al deportista fue Daniela, que en las imágenes se ve muy feliz de volver a verlo.

En sus historias de Instagram, la influencer contó a sus seguidores que había estado alejada de las redes a causa del largo viaje y compartió algunas imágenes recorriendo las calles coreanas desde un auto y disfrutando junto a su hija.

Desde el fallecimiento del reguetonero Daniel Muñoz en 2020, Iraisel había mantenido su vida privada alejada de las redes, y en más de una ocasión ha salido al paso a aquellos que han hablado mal de ella y su hija.

Antes de revelar su relación con Leonardo Leyva, Iraisel dejó claro que el hecho de que tuviera o no pareja, no debería ser relevante, y que no permitiría que su vida privada se convierta en un sensacionalismo.

