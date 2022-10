Muere actor Robbie Coltrane, el Hagrid de Harry Potter

El actor y comediante escocés Robbie Coltrane, quien dio vida a Hagrid en las películas de Harry Potter, murió este viernes a los 72 años.

Su agente, Belinda Wright, dijo que el actor falleció en un hospital de Escocia, pero no reveló la causa.

Robbie Coltrane nació bajo el nombre de Anthony Robert McMillan el 30 de marzo de 1950 en Glasgow, Escocia, pero cambió su nombre años después, cuando se mudó a Londres, en honor a la leyenda del jazz John Coltrane.

Comenzó su carrera en la comedia y el teatro en Edimburgo. Su primer gran papel fue interpretar al doctor Edward Fitzgerald, un psicólogo criminal con un don para resolver crímenes pero con escasas habilidades sociales, en la serie Cracker, que estuvo al aire entre 1993 y 2006 y le valió un premio BAFTA.

A inicios de los 2000 se sumó a la franquicia de Harry Potter, las películas de magia basadas en los libros de J.K. Rowling, donde interpretó durante años al gigante Rubeus Hagrid.

En 2019, Coltrane filmó el corto de fantasía Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure, basado en su personaje en Harry Potter.

El actor trabajó también en dos películas de James Bond: Golden Eye y The World Is Not Enough, en las que interpretó a Valentin Zukovsky.

En las pantallas de televisión británica se le conoce también por títulos de comedia como A Kick Up the Eighties, The Comic Strip y Alfresco.