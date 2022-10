Denuncian chantaje a El Gato de Cuba en prisión

La madre del preso político Yoandi Montiel Hernández -conocido como El Gato de Cuba- denunció que las autoridades penitenciarias le están haciendo chantaje a su hijo en la cárcel.

María Hernández hizo una directa en su cuenta de Facebook en la que relató que al Gato le tocaba cambiar en agosto al régimen de libertad condicional, pero que su caso está en los tribunales y no se la han concedido. Además, le restringieron las llamadas telefónicas.

"Están usando como un tipo de chantaje con él, porque fueron a verlo para decirle que hablara por las redes, que incitara a los jóvenes cubanos a que no salieran más a las calles. El se negó, por supuesto, el está puesto. Porque si tú estás por algo como tú vas a echar pa'atrás después; y él no es de eso. Eso es chantaje, y él se puso firme y dijo que no, que a él le echaron dos años injustamente y él los está cumpliendo", subrayó.

María, quien reside en Miami, dijo que se enteró de esto por un preso que salió en libertad, pues ella hace tiempo no puede hablar con su hijo.

Recordó que el cumpleaños del joven es el próximo miércoles 19 de octubre, y al igual que el año pasado, lo pasará en la cárcel.

"Está bueno ya de chantajear a mi hijo, que lo metieron preso injustamente y encima tiene que oír chantaje. Acábenlo de soltar ya. Porque no hay ni casas, a la gente se les están cayendo las casas, pero no sé de dónde sacan tantas cárceles porque siguen metiendo gente presa", recalcó.

En mayo pasado, la Fiscalía de Diez de Octubre, en La Habana, apeló la condena impuesta a Yoandi Montiel, con el objetivo de alargar aún más su estancia en la cárcel.

El mes anterior, fue sentenciado a dos años de prisión por un supuesto delito de desacato agravado de carácter continuado. El tribunal desoyó la petición del órgano acusador, que era de cinco años de privación de libertad.

En ese momento, el youtuber ya llevaba más de 11 meses preso, por lo que, de acuerdo con las leyes cubanas, tendría posibilidades de salir en libertad en aproximadamente de tres a cinco meses.

El Gato fue detenido el 12 de abril de 2021 por sus directas en redes sociales en las que criticaba el régimen y al gobernante Díaz-Canel. Siempre salía acostado en su cama, y comentaba sin pelos en la lengua y con mucho humor y sarcasmo la realidad cubana.

Al entrar en prisión tenía más de 74 mil seguidores en YouTube y 144 mil en Facebook.