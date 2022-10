Cubano muere en cola de madrugada para carnet de identidad en Guanabacoa

Un cubano falleció en horas de la madrugada de este lunes mientras hacía cola para el carnet de identidad en el municipio de Guanabacoa, en La Habana, de acuerdo con una denuncia ciudadana compartida en redes sociales.

"Así estamos, muriendo en las colas. Cola para sacar el carnet en Guanabacoa. Murió en la madrugada y son las ocho de la mañana y no ha venido a buscarlo", denunció un cubano en Twitter, donde calificó de "triste" la vida de los residentes en la isla.

“El cuerpo sigue todavía en la calle”, subrayó en Twitter el periodista Mario J. Pentón, de América Tevé, quien se hizo eco de la denuncia a primera hora de este lunes.

Las fotos difundidas muestran el cuerpo sobre el pavimento cubierto por una bolsa de nailon negra y unos policías parados junto al cadáver en presencia de algunos testigos, entre ellos un menor de edad.

Hasta el momento no hay información precisa sobre la causa de la muerte ni tampoco sobre la identidad o la edad de la persona fallecida.

"Es vecino mío, vivía al frente de mi casa en Guanabacoa, buena persona y amigo, tremendo dolor para su familia, epd", comentó un internauta en la publicación de Pentón.

A pesar de no haber detalles sobre lo sucedido, el incidente ha servido de punto de partida en redes sociales para comentar la difícil realidad de los cubanos, marcada por colas de todo tipo, lo mismo para comprar comida que medicamentos, montarse en una guagua o incluso para hacer un trámite burocrático, como en este caso.

“Si fuera una protesta enseguida llega la motorización de patrullas, carros llenos de boinas de todos colores, de jóvenes del SM todos dispuestos a dar golpes (no importa la gasolina) pero como es un cubano a pie, un simple cuerpo sin vida tirado ahí desde horas no les importa, no hay apuros, para qué, al final quién va a reclamar”, lamentó un comentarista.

“Realmente es inhumano hacer esas colas para el carnet de identidad, pero, si no la haces, sencillamente no puedes sacarlo. Yo misma estuve desde de las 7 pm hasta las 11 am del otro día para poder sacar mi carnet porque solo dan una equis cantidad de números para atender en el día, sin hablar de los coleros”, denunció otra internauta. A ello se suma que los apagones suelen complicar la situación.

Algunos comentaristas conjeturaron que el fallecido tal vez era una persona diabética o tenía alguna enfermedad y que llevaba la noche entera sin dormir ni comer nada.

“Creo que, ni cuando éramos Colonia de España se veían estas cosas en tiempos de paz”, sentenció un cubano ante la triste imagen.

No es la primera vez en las últimas semanas que la demora en la recogida de un cadáver en un lugar público genera críticas. A principios de septiembre, salió a la luz la muerte de un joven de 29 años que murió electrocutado en el municipio Songo La Maya, en Santiago de Cuba, al tratar de robar un cable tensor de los que sujetan los postes de la luz, material demandado por los cuentapropistas que fabrican colchones.

En ese caso, el medio digital Cubanet refirió quejas en el tratamiento del cadáver, pues aunque el joven falleció en horas de la mañana, estuvo en el suelo bajo el sol hasta pasadas las cuatro de la tarde, cuando la Policía y Medicina Legal llegaron al lugar para hacer las debidas diligencias y retirar el cuerpo.