Cubavisión se reajusta: Misma programación por ambas señales y se salva "Cuerda Viva"

Cubavisión, el canal matriz de la Televisión cubana, reajustó su programación para transmitir los mismos programas por su señal analógica y su señal HD y entre los cambios anuncian que mantendrán al aire el programa musical Cuerda Viva.

"Como parte de la continuidad del proceso de reajuste de la programación que comenzó el pasado día 18 de octubre, desde el próximo 25 de octubre se podrá disfrutar de una misma programación en las tardes y las noches por ambas señales de Cubavisión de lunes a viernes", indicaron en Facebook.

Facebook Cubavisión

Cuerda Viva, con 20 años al aire, recientemente fue eliminado de la programación de la Televisión cubana. La decisión del ICRT causó numerosas críticas en redes sociales. El canal Cubavisión anunció que el programa musical volverá a ser transmitido, pero en otro horario.

Facebook Cubavisión

"Se transmitirá el espacio musical Cuerda Viva ahora con una única emisión, los sábados a las 2:45 pm y durante 57 minutos, desde el 22 de octubre. Otras modificaciones serán anunciadas oportunamente", advirtieron.

Desde el programa agradecieron en redes sociales a todas las personas que los apoyaron en un momento en que se vieron a punto de salir del aire.

Facebook Cuerda Viva

"Agradecimiento del colectivo de Cuerda Viva a los colegas, amigos y a todos los seguidores, que mostraron sus opiniones sobre el programa", indicaron en Facebook.

Facebook Ana Rabasa

La directora de Cuerda Viva, Ana María Rabasa, anunció el 18 de octubre la salida del programa, tras dos décadas difundiendo el nuevo talento musical en Cuba. Los televidentes comenzaron a criticar la decisión en las redes sociales y algunos denunciaron un presunto caso de censura.

Sin embargo, la televisión cubana había dicho previamente que haría ajustes en su programación por los continuos apagones que afectan al país y este argumento fue el que emplearon para reincorporarlo a la parrilla de programación, modificando su horario.

Facebook Cubavisión

La idea de tener una misma programación por dos canales no ha sido del agrado de muchos televidentes, que consideran que carece de sentido repetir los contenidos audiovisuales.

"Una misma programación en dos canales los lunes y viernes... ¿Con qué objetivo?", dijo un usuario en Facebook.

"No tiene sentido tener dos canales con la misma programación. Es cierto que no todos tenemos acceso a la HD, pero pienso que no es lógico continuar con la repetición de programas, ese es un mal eterno de nuestra televisión", comentó otra persona.

El 29 de octubre, en la sala Charles Chaplin de La Habana, está prevista la premier del documental 20 Años de Cuerda Viva. Incluye un concierto del grupo Interactivo, que dirige Roberto Carcassés, músico destacado que en varias ocasiones ha mostrado su posición crítica ante el régimen.

Cuerda Viva es un programa de televisión que desde 2003 promueve la música cubana alternativa. Dio origen al Festival Cuerda Viva, que se celebra en La Habana en marzo y en el que participan agrupaciones nacionales y extranjeras.