Condenan a tres años de prisión domiciliaria a joven que se manifestó en aniversario del 11J

El joven Diego Jesús Fernández Asin, quien se manifestó en solitario en una calle de La Habana el pasado 10 de julio, fue condenado a 3 años de privación de libertad subsidiada por trabajo correccional sin internamiento por el delito de “desacato”.

Fernández Asin dio a conocer la sentencia en un hilo de Twitter, publicado el pasado lunes, donde explicó que el tribunal concluyó que no hubo en su caso el delito de instigación a delinquir, del que en principio lo acusaban, sino el de desacato.

Cuestionado por un internauta sobre el motivo de la acusación por desacato, Fernández Asin explicó que lo condenan “supuestamente por dirigirme en la directa a Díaz-Canel, a pesar de que me plantean por otro lado que es un derecho mío constitucional expresarme”.

“En fin... que puedes expresarte, pero no con ideas que valyan en contra de las suyas”, agregó.

El joven, condenado al régimen que normalmente se conoce como “del trabajo a la casa” reconoció a “los testigos que se presentaron por parte de la policía y dijeron la verdad, fueron justos, no mintieron sobre los hechos ni mi persona”.

Asimismo, agradeció el apoyo de su familia durante todo este proceso y de la comunidad de las redes sociales.

Fernández Asín, de 22 años, contó que el día de su protesta pacífica abrazó un versículo que llevaba en el bolsillo y se lo quitaron en la estación de policía durante el cacheo: “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo dondequiera que vayas”.

Antes de iniciar su manifestación, hizo una transmisión en directo para explicar las causas de su acción.

“Voy a salir pidiendo un cambio del presidente del país, un cambio del sistema político en Cuba…No quiero que Díaz-Canel esté gobernando cuando el pueblo no lo eligió a él”, dijo el joven residente en La Habana.

“En unos minutos voy a salir a la calle en busca de la libertad que me merezco yo, que se merece mi familia, que se merece todo el pueblo de Cuba”, agregó.

El exestudiante de la Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte “Manuel Fajardo” también anticipó: “Me pueden reprimir, pero mi dignidad, mis principios, no me los pueden quitar ustedes […] Si el pueblo no sale, nunca va a ser libre”, dijo segundos antes de despedirse de su padre y salir de la vivienda.

Pocos días después de su detención, Fernández Asin informó que lo acusaban del presunto delito de instigación a delinquir y que tuvo que pagar una fianza de 30 mil pesos para no permanecer en prisión hasta el día del juicio.