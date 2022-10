Madre cubana de tres niños pide ayuda ante precaria situación de su vivienda

Yarislaidy Darías Álvarez‎, una madre cubana de tres niños, pidió ayuda a través de las redes sociales debido a la precaria situación de su vivienda luego de acudir en vano a las autoridades.

Esta madre cubana, que reside en la finca Salvador, del municipio Remedios, provincia Villa Clara, cuenta, en un post de Facebook que compartió en la página del influencer Alain Paparazzi Cubano, que vive “super que apretada, no tengo capacidad para nada y tengo una parte que se me está hasta cayendo”.

Darías Álvarez, quien compartió imágenes de sus niños y donde se puede constatar el terrible estado de su vivienda, aseguró que se ha dirigido en varias ocasiones a las autoridades, quienes no se han preocupado por resolver su situación.

“No le encuentran solución a mi problema, gastada estoy de dirigirme al gobierno y cada vez que voy me dicen que no hay presupuesto, pero lo peor de todo es que veo que están dando casas por conveniencia a quienes le parece, a quienes no la necesitan en realidad”, denunció.

La mujer, que se dice cansada de “seguir aguantando mentiras y más mentiras”, lleva más de tres años en trámites para mejorar su vivienda, mientras las autoridades le insisten en que no hay presupuesto para atender su caso.

“Si no hay presupuesto porque dan casas a quien menos lo necesita, y a quien de verdad lo necesita no se la dan. Si no hubiera presupuesto no había para nadie y así uno se evitaba estos disgustos de subir para las redes sociales y reclamarles el porqué de tanto descaro. Así lo llamo y que me disculpe todo el que sea de más arriba, pero ya estoy cansada de todo esto y quien se encuentre en mi situación sé que me entenderá”, concluye.

En agosto, otra madre cubana de tres niños pequeños denunció que debido a la precaria situación en que vive está a punto de explotar en llanto.

Elisnais Azahares Aguilera compartió fotos de un bohío de tablas de palma y techo de guano en la que habita con su familia.

Según su relato, hace dos años, cuando salió embarazada de sus gemelos, las autoridades le prometieron darle un subsidio para construir una casa.

"Y ahora tengo una bebé de un mes y fui al gobierno para que me ayudaran y no me dan solución. Solo que hay 800 madres con niños críticos. Siempre con la misma muela, que te van a visitar y nada, te ponen en una computadora para localizarla a una, es decir, controlar", afirmó.

A mediados de julio, una madre cubana de 18 años, embarazada y con tres hijos, pidió al gobierno de La Habana que atienda su caso y le otorguen una vivienda digna.

La joven Diannis Milena Pérez es natural de Sagua de Tánamo, en Holguín, al oriente de Cuba. Denunció que hay mucha necesidad en esa región del país y emigró a la capital porque no había un futuro para ella y su familia en su territorio de origen.

La joven narra que su madre fue la primera en emigrar a La Habana y que construyó un cuarto precario donde vivía junto a ella y a sus niños. Inspectores de Vivienda multaron a la mujer en dos ocasiones. Diannis tuvo que construirse una habitación propia.

El cuartico donde vive la embarazada con sus tres hijos, está construido sobre pilotes, tiene un endeble piso de tablas, paredes de latón oxidado y un techo armado con diferentes trozos de zinc. “Ya no se moja por el techo, pero sí por las paredes”, que están agujereadas.

Ese mismo mes, la madre cubana Yoanka Díaz Echevarría denunció tener problemas de vivienda en La Habana. Díaz Echevarría, vive en Arroyo Naranjo con sus tres hijos, uno de ellos tiene varios problemas de salud.

“Hace mucho tiempo que no sé lo que es decirles a mis hijos, ‘cómanse un paquete de galletas’, porque no lo puedo comprar. Los huevos me los estoy comiendo salcochados y mil cosas más...Da grima, ¿me entiende?”, dijo la mujer conmovida y confesó que el techo de su casa con un aguacero más podría caerse.

El gobierno cubano informó al cierre del primer semestre de 2022 que fueron construidas y recibieron la condición de “habitable” 11,997 viviendas. Este dato solo representa un 33% del plan anual previsto.

Por si fuera poco, de las 11,997 viviendas construidas, sólo 4,789 fueron levantadas por el Estado. Del resto, 5,613 se terminaron por esfuerzo de sus residentes y 1,598 pertenecen a células básicas habitacionales (CBH), es decir, acabadas con ayuda de subsidios.