Seguridad del Estado cita al activista Arian Cruz Álvarez

La Seguridad del Estado citó al activista cubano Arian Cruz Álvarez (Tata Poet) para ser interrogado este viernes en una estación policial de La Habana, a pocas horas de que fuera liberada su pareja, quien estuvo detenida por más de dos semanas por participar en las recientes protestas contra los apagones en la capital cubana.

“Mañana a las 10:00 a.m., citado para la estación policial de Zapata y C, por el agente de la Seguridad del Estado que tengo asignado. El mayor Yoel Osmany Argüelles alias "El Dennis". Coño, pero ustedes no son bobos, escogieron un momento magnífico para esta joda. Tranquis, que mi vulnerabilidad, o mi fragilidad, también serán mi fortaleza”, apuntó este jueves el activista en su perfil de Facebook.

Captura Facebook/Tata Poet

Cruz Álvarez en las dos últimas semanas desplegó una fuente campaña en redes para la liberación de su novia, la artista Rosmery Almeda, y otros activistas detenidos por participar en las manifestaciones contra la gestión gubernamental ante la crisis energética de la isla, agravada después del paso del huracán Ian por el occidente de la isla.

También la activista Lara Crofs se hizo eco de esta nueva citación contra el activista y dijo en su perfil de Facebook que “Tata lleva días sin apenas dormir ni comer, debido al encarcelamiento que sufría su novia Alma Poet. Ayer le hicieron un cambio de medidas y la liberaron a ella y hoy lo citan a él, ¿ustedes qué se creen? Basta ya de reprimir y abusar de personas buenas y pacíficas, que su único delito es disentir. No lo voy a dejar solo ni de casualidad. Ustedes verán qué hacer”.

Tras la difusión de esta citación, numerosos integrantes de la sociedad civil salieron a denunciar en redes esta nuevo acto de hostigamiento del régimen contra el activista y su entorno.

“A la novia de Tata Poet la acaban de liberar bajo fianza por la determinación de este joven de denunciar la injusticia de la detención. Ahora van a por él porque la Seguridad del Estado no cede sin reclamar algo a cambio”, denunció en redes la periodista Annarella Grimal.

La Seguridad del Estado intentó acusar a la novia del activista del delito de desacato, algo que negaron rotundamente la familia y amigos porque la joven artista no dijo nada durante el incidente, solo grabó lo que ocurrió.

Captura Facebook/ Lara Crofs

"Ella no podía grabar sin mi autorización", dijo la directora del Circo Nacional de Cuba, para argumentar por qué no estaba dispuesta a recibir una carta a favor de la joven artista.

Asimismo, la directiva criticó que la joven circense repartiera medicamentos a personas necesitadas en Cuba de manera altruista, gracias al donativo realizado por cubanos en el exilio.

Rosmery Almeda Tapia estuvo más de 16 días detenida en la estación de 100 y Aldabó, en La Habana, y aunque ha tenido visita familiar, no dejó de ser evidente la pena que le provocó permanecer en esa condición de manera injusta.